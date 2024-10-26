https://ria.ru/20241026/sud-1980205409.html
Суд арестовал счета сестры экс-замначальника управления ВВ МВД Долгих
Суд арестовал счета сестры экс-замначальника управления ВВ МВД Долгих - РИА Новости, 26.10.2024
Суд арестовал счета сестры экс-замначальника управления ВВ МВД Долгих
Суд Москвы арестовал автомобиль и денежные средства на более чем 20 банковских счетах сестры бывшего заместителя начальника управления строительства и... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:34
2024-10-26T04:34
2024-10-26T04:34
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд Москвы арестовал автомобиль и денежные средства на более чем 20 банковских счетах сестры бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих Ирины Долгих в рамках его уголовного дела о взятке и легализации денежных средств, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что в ходе расследования дела в собственности сестры фигуранта установлены автомобиль и 24 банковских счета, на которые ранее был нахожен арест, следствие просило продлить обеспечительные меры, суд с данным ходатайством согласился. Долгих в суде пояснила, что данное имущество она приобрела сама и на арестованных счетах находятся ее личные средства. Игоря Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.
https://ria.ru/20240731/vzyatki-1963214533.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Суд арестовал счета сестры экс-замначальника управления ВВ МВД Долгих
Суд арестовал автомобиль и более 20 банковских счетов сестры Игоря Долгих
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд Москвы арестовал автомобиль и денежные средства на более чем 20 банковских счетах сестры бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих Ирины Долгих в рамках его уголовного дела о взятке и легализации денежных средств, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что в ходе расследования дела в собственности сестры фигуранта установлены автомобиль и 24 банковских счета, на которые ранее был нахожен арест, следствие просило продлить обеспечительные меры, суд с данным ходатайством согласился.
Долгих в суде пояснила, что данное имущество она приобрела сама и на арестованных счетах находятся ее личные средства.
Игоря Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.