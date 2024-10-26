https://ria.ru/20241026/sud-1980205409.html

Суд арестовал счета сестры экс-замначальника управления ВВ МВД Долгих

Суд арестовал счета сестры экс-замначальника управления ВВ МВД Долгих - РИА Новости, 26.10.2024

Суд арестовал счета сестры экс-замначальника управления ВВ МВД Долгих

Суд Москвы арестовал автомобиль и денежные средства на более чем 20 банковских счетах сестры бывшего заместителя начальника управления строительства и... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:34

2024-10-26T04:34

2024-10-26T04:34

происшествия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд Москвы арестовал автомобиль и денежные средства на более чем 20 банковских счетах сестры бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих Ирины Долгих в рамках его уголовного дела о взятке и легализации денежных средств, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что в ходе расследования дела в собственности сестры фигуранта установлены автомобиль и 24 банковских счета, на которые ранее был нахожен арест, следствие просило продлить обеспечительные меры, суд с данным ходатайством согласился. Долгих в суде пояснила, что данное имущество она приобрела сама и на арестованных счетах находятся ее личные средства. Игоря Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.

https://ria.ru/20240731/vzyatki-1963214533.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия