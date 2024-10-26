https://ria.ru/20241026/ssha-1980269779.html

Трампа и Харрис поддерживают одинаково, показал опрос

Трампа и Харрис поддерживают одинаково, показал опрос - РИА Новости, 26.10.2024

Трампа и Харрис поддерживают одинаково, показал опрос

Равные доли американских избирателей поддерживают двух главных кандидатов на пост президента США Камалу Харрис и Дональда Трампа менее чем за две недели до... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T16:52

2024-10-26T16:52

2024-10-26T16:52

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Равные доли американских избирателей поддерживают двух главных кандидатов на пост президента США Камалу Харрис и Дональда Трампа менее чем за две недели до предстоящих выборов, свидетельствует опрос Emerson College Polling. Как следует из опубликованных в субботу результатов исследования, действующего вице-президента, представляющую Демократическую партию, и бывшего американского лидера от Республиканской поддерживают по 49% избирателей в стране. Согласно представленному графику изменения уровня поддержки, Харрис и Трамп сравнялись впервые с лета, когда вице-президент вырвалась вперед и с тех пор опережала своего соперника по данным Emerson College. Исследование показало, что Трампа поддерживает больше независимых кандидатов, которые не относят себя ни к одной из главных политических партий. Также в пользу него склоняются избиратели мужчины. За Харрис, в свою очередь, готовы проголосовать больше женщин, чем за Трампа. Опрос проводился 23-24 октября среди одной тысячи вероятных избирателей. Допустимая погрешность результата составляет 3 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240917/kharris-1973200947.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024