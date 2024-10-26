https://ria.ru/20241026/ssha-1980269779.html
Трампа и Харрис поддерживают одинаково, показал опрос
Трампа и Харрис поддерживают одинаково, показал опрос - РИА Новости, 26.10.2024
Трампа и Харрис поддерживают одинаково, показал опрос
Равные доли американских избирателей поддерживают двух главных кандидатов на пост президента США Камалу Харрис и Дональда Трампа менее чем за две недели до... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:52
2024-10-26T16:52
2024-10-26T16:52
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Равные доли американских избирателей поддерживают двух главных кандидатов на пост президента США Камалу Харрис и Дональда Трампа менее чем за две недели до предстоящих выборов, свидетельствует опрос Emerson College Polling. Как следует из опубликованных в субботу результатов исследования, действующего вице-президента, представляющую Демократическую партию, и бывшего американского лидера от Республиканской поддерживают по 49% избирателей в стране. Согласно представленному графику изменения уровня поддержки, Харрис и Трамп сравнялись впервые с лета, когда вице-президент вырвалась вперед и с тех пор опережала своего соперника по данным Emerson College. Исследование показало, что Трампа поддерживает больше независимых кандидатов, которые не относят себя ни к одной из главных политических партий. Также в пользу него склоняются избиратели мужчины. За Харрис, в свою очередь, готовы проголосовать больше женщин, чем за Трампа. Опрос проводился 23-24 октября среди одной тысячи вероятных избирателей. Допустимая погрешность результата составляет 3 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240917/kharris-1973200947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трампа и Харрис поддерживают одинаково, показал опрос
Emerson College Polling: по 49% американцев поддерживают Харрис и Трампа
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости.
Равные доли американских избирателей поддерживают двух главных кандидатов на пост президента США Камалу Харрис и Дональда Трампа менее чем за две недели до предстоящих выборов, свидетельствует опрос Emerson College Polling.
Как следует из опубликованных в субботу результатов исследования, действующего вице-президента, представляющую Демократическую партию, и бывшего американского лидера от Республиканской поддерживают по 49% избирателей в стране.
Согласно представленному графику изменения уровня поддержки, Харрис и Трамп сравнялись впервые с лета, когда вице-президент вырвалась вперед и с тех пор опережала своего соперника по данным Emerson College.
Исследование показало, что Трампа поддерживает больше независимых кандидатов, которые не относят себя ни к одной из главных политических партий. Также в пользу него склоняются избиратели мужчины. За Харрис, в свою очередь, готовы проголосовать больше женщин, чем за Трампа.
Опрос проводился 23-24 октября среди одной тысячи вероятных избирателей. Допустимая погрешность результата составляет 3 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.