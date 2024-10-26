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Пушков рассказал, как демократы готовят фальсификацию выборов в США - РИА Новости, 26.10.2024
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15:16 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/ssha-1980259913.html
Пушков рассказал, как демократы готовят фальсификацию выборов в США
Пушков рассказал, как демократы готовят фальсификацию выборов в США - РИА Новости, 26.10.2024
Пушков рассказал, как демократы готовят фальсификацию выборов в США
Демократы готовят фальсификацию президентских выборов в США, разрешая в подконтрольных им штатах голосовать мигрантам, чтобы они отдавали свои голоса за Камалу... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:16
2024-10-26T15:16
в мире
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камала харрис
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алексей пушков
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МОСКВА, 26 окт- РИА Новости. Демократы готовят фальсификацию президентских выборов в США, разрешая в подконтрольных им штатах голосовать мигрантам, чтобы они отдавали свои голоса за Камалу Харрис, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков "В США демократы готовят массированную фальсификацию выборов через привлечение к голосованию незаконных мигрантов. Для этого в 14-ти штатах, где у власти демократы, приняты законы, запрещающие запрашивать удостоверение личности при голосовании", - отметил политик. По его словам, это в основном северо-восток и запад США. "Разрыв между (Дональдом) Трампом и Харрис растет в пользу Трампа. В этой ситуации покойники с кладбищ, дружно голосовавшие в 2020 году за (Джо) Байдена, могут уже не помочь Харрис. Теперь вся ее надежда - на нелегалов. Их сейчас усиленно ввозят и в колеблющиеся штаты, чтобы они перестали колебаться и голосовали за Харрис. Таков ее "план победы", - заключил Пушков. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, алексей пушков, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Выборы президента США — 2024
Пушков рассказал, как демократы готовят фальсификацию выборов в США

Пушков: в США готовят фальсификацию выборов, разрешая мигрантам голосовать

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 окт- РИА Новости. Демократы готовят фальсификацию президентских выборов в США, разрешая в подконтрольных им штатах голосовать мигрантам, чтобы они отдавали свои голоса за Камалу Харрис, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков
"В США демократы готовят массированную фальсификацию выборов через привлечение к голосованию незаконных мигрантов. Для этого в 14-ти штатах, где у власти демократы, приняты законы, запрещающие запрашивать удостоверение личности при голосовании", - отметил политик.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
При Харрис будет еще хуже, чем при Байдене, считает Пушков
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По его словам, это в основном северо-восток и запад США.
"Разрыв между (Дональдом) Трампом и Харрис растет в пользу Трампа. В этой ситуации покойники с кладбищ, дружно голосовавшие в 2020 году за (Джо) Байдена, могут уже не помочь Харрис. Теперь вся ее надежда - на нелегалов. Их сейчас усиленно ввозят и в колеблющиеся штаты, чтобы они перестали колебаться и голосовали за Харрис. Таков ее "план победы", - заключил Пушков.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампАлексей ПушковВыборы президента США — 2024
 
 
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