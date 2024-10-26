https://ria.ru/20241026/sr-1980237959.html
Путин поблагодарил СР за вклад в работу Федерального Собрания
Путин поблагодарил СР за вклад в работу Федерального Собрания - РИА Новости, 26.10.2024
Путин поблагодарил СР за вклад в работу Федерального Собрания
Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XIV съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:58
2024-10-26T11:58
2024-10-26T11:58
политика
россия
владимир путин
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978716226_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_cd2c66e6b1a1aaa1b3a2f1565c35711f.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XIV съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", отметив ее конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления. "Приветствую делегатов и гостей XIV съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". C первых дней создания ваша партия занимает твёрдую патриотическую позицию, последовательно отстаивает базовые ценности социальной справедливости. Богатый опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня убедительно демонстрирует высокое доверие избирателей к депутатскому корпусу партии. Ее представители вносят конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что партия уделяет приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, повышение качества жизни людей, а также отметил "искреннее стремление к плодотворному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями для успешного решения масштабных, действительно общенациональных задач, стоящих перед страной".
https://ria.ru/20241026/briks-1980111506.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978716226_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_294c49670a20a0fe60901d5dee6bdb08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, справедливая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Справедливая Россия
Путин поблагодарил СР за вклад в работу Федерального Собрания
Путин отметил конструктивный вклад СР в работу Федерального Собрания
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XIV съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", отметив ее конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления.
"Приветствую делегатов и гостей XIV съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия
– Патриоты – За правду". C первых дней создания ваша партия занимает твёрдую патриотическую позицию, последовательно отстаивает базовые ценности социальной справедливости. Богатый опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня убедительно демонстрирует высокое доверие избирателей к депутатскому корпусу партии. Ее представители вносят конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент добавил, что партия уделяет приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, повышение качества жизни людей, а также отметил "искреннее стремление к плодотворному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями для успешного решения масштабных, действительно общенациональных задач, стоящих перед страной".