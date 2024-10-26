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Путин поблагодарил СР за вклад в работу Федерального Собрания - РИА Новости, 26.10.2024
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11:58 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/sr-1980237959.html
Путин поблагодарил СР за вклад в работу Федерального Собрания
Путин поблагодарил СР за вклад в работу Федерального Собрания - РИА Новости, 26.10.2024
Путин поблагодарил СР за вклад в работу Федерального Собрания
Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XIV съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:58
2024-10-26T11:58
политика
россия
владимир путин
справедливая россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XIV съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", отметив ее конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления. "Приветствую делегатов и гостей XIV съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". C первых дней создания ваша партия занимает твёрдую патриотическую позицию, последовательно отстаивает базовые ценности социальной справедливости. Богатый опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня убедительно демонстрирует высокое доверие избирателей к депутатскому корпусу партии. Ее представители вносят конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что партия уделяет приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, повышение качества жизни людей, а также отметил "искреннее стремление к плодотворному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями для успешного решения масштабных, действительно общенациональных задач, стоящих перед страной".
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политика, россия, владимир путин, справедливая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Справедливая Россия
Путин поблагодарил СР за вклад в работу Федерального Собрания

Путин отметил конструктивный вклад СР в работу Федерального Собрания

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XIV съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", отметив ее конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления.
"Приветствую делегатов и гостей XIV съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". C первых дней создания ваша партия занимает твёрдую патриотическую позицию, последовательно отстаивает базовые ценности социальной справедливости. Богатый опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня убедительно демонстрирует высокое доверие избирателей к депутатскому корпусу партии. Ее представители вносят конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент добавил, что партия уделяет приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, повышение качества жизни людей, а также отметил "искреннее стремление к плодотворному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями для успешного решения масштабных, действительно общенациональных задач, стоящих перед страной".
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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