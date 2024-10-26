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"Пойти на уступки". В Германии выступили с заявлением к Западу из-за БРИКС - РИА Новости, 26.10.2024
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07:31 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/spiegel-1980214912.html
"Пойти на уступки". В Германии выступили с заявлением к Западу из-за БРИКС
"Пойти на уступки". В Германии выступили с заявлением к Западу из-за БРИКС - РИА Новости, 26.10.2024
"Пойти на уступки". В Германии выступили с заявлением к Западу из-за БРИКС
Западу необходимо пойти на серьезные уступки развивающимся странам, чтобы спасти свою репутацию на международной арене, пишет Spiegel. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:31
2024-10-26T07:31
в мире
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Западу необходимо пойти на серьезные уступки развивающимся странам, чтобы спасти свою репутацию на международной арене, пишет Spiegel. "Негодование &lt;...&gt; растет у стран Глобального Юга. Чтобы это остановить, Западу придется пойти на реальные уступки и отказаться от привилегий", — отмечается в публикации.Автор признает что на данный момент БРИКС, к которому присоединяется все больше стран, значительно превосходит объединение G7 не только по численности населения, но и по экономическим параметрам, добавив, что Запад должен серьезно отнестись к этому вызову."Западу также необходимо развивать свою политическую культуру. Это включает встречу с представителями &lt;...&gt; более слабых стран на равных и серьезное отношение к их проблемам", — указывается в статье.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.
https://ria.ru/20241026/briks-1980200688.html
https://ria.ru/20241025/putin-1980115596.html
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в мире, россия, германия, брикс, g7
В мире, Россия, Германия, БРИКС, G7
"Пойти на уступки". В Германии выступили с заявлением к Западу из-за БРИКС

Spiegel: Западу следует пойти на значительные уступки странам Глобального Юга

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин , президент РФ Владимир Путин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии совместного фотографирования лидеров БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин , президент РФ Владимир Путин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии совместного фотографирования лидеров БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Западу необходимо пойти на серьезные уступки развивающимся странам, чтобы спасти свою репутацию на международной арене, пишет Spiegel.
"Негодование <...> растет у стран Глобального Юга. Чтобы это остановить, Западу придется пойти на реальные уступки и отказаться от привилегий", — отмечается в публикации.
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Автор признает что на данный момент БРИКС, к которому присоединяется все больше стран, значительно превосходит объединение G7 не только по численности населения, но и по экономическим параметрам, добавив, что Запад должен серьезно отнестись к этому вызову.
"Западу также необходимо развивать свою политическую культуру. Это включает встречу с представителями <...> более слабых стран на равных и серьезное отношение к их проблемам", — указывается в статье.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.
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