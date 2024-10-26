https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980298312.html

Подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах

Подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах - РИА Новости, 26.10.2024

Подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах

Удар нанесен по 20 единицам военной техники, перевозившей иностранных инструкторов, и бензовозам в Сумах на севере Украины, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T21:31

2024-10-26T21:31

2024-10-26T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Удар нанесен по 20 единицам военной техники, перевозившей иностранных инструкторов, и бензовозам в Сумах на севере Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Техника иностранная, с ними два бензовоза и иностранные инструкторы в придачу к технике. Около 20 единиц в общей сложности - гусеничной. И несколько джипов и пикапов. Очень хорошо прилетело", - рассказал Лебедев.Ранее в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сумы, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины