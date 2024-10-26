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Подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах
Подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах - РИА Новости, 26.10.2024
Подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах
Удар нанесен по 20 единицам военной техники, перевозившей иностранных инструкторов, и бензовозам в Сумах на севере Украины, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T21:31
2024-10-26T21:31
2024-10-26T21:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Удар нанесен по 20 единицам военной техники, перевозившей иностранных инструкторов, и бензовозам в Сумах на севере Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Техника иностранная, с ними два бензовоза и иностранные инструкторы в придачу к технике. Около 20 единиц в общей сложности - гусеничной. И несколько джипов и пикапов. Очень хорошо прилетело", - рассказал Лебедев.Ранее в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах
Подполье: удар нанесен по военной технике с инструкторами и бензовозам в Сумах