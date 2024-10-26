В Сирии зафиксировали 14 нарушений воздушного пространства "коалицией"
ЦПВС: в районе Эт-Танф за сутки зафиксировали 14 нарушений авиацией "коалиции"
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton ElliottАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии
Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Четырнадцать нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза), парой истребителей F/А-18 (два раза), парой истребителей "Rafale", разведывательным самолетом MC-12W и разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 так называемой "коалиции" во главе с США зафиксировано за минувшие сутки в сирийском районе Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза), парой истребителей F/А-18 (два раза), парой истребителей "Rafale", разведывательным самолетом MC-12W и разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9", - сказал он на брифинге.
Игнасюк добавил, что авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.