https://ria.ru/20241026/siriya-1980301652.html

В Сирии зафиксировали 14 нарушений воздушного пространства "коалицией"

В Сирии зафиксировали 14 нарушений воздушного пространства "коалицией" - РИА Новости, 26.10.2024

В Сирии зафиксировали 14 нарушений воздушного пространства "коалицией"

Четырнадцать нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза), парой РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T22:06

2024-10-26T22:06

2024-10-26T22:06

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Четырнадцать нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза), парой истребителей F/А-18 (два раза), парой истребителей "Rafale", разведывательным самолетом MC-12W и разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 так называемой "коалиции" во главе с США зафиксировано за минувшие сутки в сирийском районе Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза), парой истребителей F/А-18 (два раза), парой истребителей "Rafale", разведывательным самолетом MC-12W и разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9", - сказал он на брифинге. Игнасюк добавил, что авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

https://ria.ru/20241024/yemen-1979692194.html

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в мире, сша, эт-танф, сирия, rafale