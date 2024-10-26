https://ria.ru/20241026/shtrafy-1980276554.html

Молдавским фермерам начали приходить штрафы после протестов

Молдавским фермерам начали приходить штрафы после протестов - РИА Новости, 26.10.2024

Молдавским фермерам начали приходить штрафы после протестов

Аграриям в Молдавии, выходившим на антиправительственные протесты, начали приходить выписки по штрафам, заявил в субботу один из лидеров ассоциации "Сила... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:56

2024-10-26T17:56

2024-10-26T17:56

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влад плахотнюк

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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Аграриям в Молдавии, выходившим на антиправительственные протесты, начали приходить выписки по штрафам, заявил в субботу один из лидеров ассоциации "Сила фермеров" Сергей Стефанко. Фермеры в Молдавии в середине сентября вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Они согласились отложить протесты в обмен на требование отставки министра Владимира Боли, а также на оказание им финансовой поддержки. "Было много обещаний со стороны правительства, депутатов, президента Майи Санду, что они выслушают нас, разберутся в наших проблемах. Мы протестовали и в этом году, и год, назад… И в 2020 году отстаивали свои права. Вы ничего не сделали, чтобы законы работали, и пока мы страдаем от высоких налогов и отсутствия субсидий, вы не публикуете список реальных получателей государственной помощи. А сегодня я получил письмо от судебного исполнителя с требованием уплатить штраф в размере 80 долларов, наложенный ещё в 2020 году, за приписанные мне трактор и технику, которых у меня не было в хозяйстве но, тем не менее, штраф остался неоплаченным из принципа", - сказал Стефанко в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook*.Лидер протестующих фермеров в своем выступлении раскритиковал министра сельского хозяйства Владимира Болю за обещания выплаты субсидий иностранным компаниям с монополией на производство и продажи сахара в Молдавии. "Более 85 процентов сахара в Молдавией производятся и продаются одной компанией с иностранным капиталом. И вот ей удивительным образом глава минсельхоза пообещал субвенции, а когда о необходимости этих субвенций для местных хозяйств говорили протестующие, Боля отвечал, что надо голосовать за евроинтеграцию. Это манипуляция и обман. Выходит, субсидии распределяются в пользу монополистов. И какое совпадение - исполнительным директором этой монопольной компании является экс-премьер Павел Филипп (соратник бывшего лидера Демпартии, олигарха Влада Плахотнюка – ред.)" – добавил Стефанко. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной. Они утверждают, что действующее законодательство позволяет получить поддержку лишь 20% аграриев, что не отражает реального положения дел на местах. Аграрии считают такую помощь дискриминационной и несправедливой по отношению к большинству пострадавших от засухи хозяйств.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240923/moldaviya-1974182911.html

https://ria.ru/20240925/sandu-1974548765.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, молдавия, россия, майя санду, влад плахотнюк