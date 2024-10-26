https://ria.ru/20241026/sever-1980241582.html

"Север" нанес огневое поражение ВСУ у Липцов и Гоптовки под Харьковом

"Север" нанес огневое поражение ВСУ у Липцов и Гоптовки под Харьковом - РИА Новости, 26.10.2024

"Север" нанес огневое поражение ВСУ у Липцов и Гоптовки под Харьковом

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:30

2024-10-26T12:30

2024-10-26T12:36

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Гоптовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html

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Варвара Скокшина

харьков, киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность