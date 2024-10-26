https://ria.ru/20241026/sever-1980241582.html
"Север" нанес огневое поражение ВСУ у Липцов и Гоптовки под Харьковом
"Север" нанес огневое поражение ВСУ у Липцов и Гоптовки под Харьковом - РИА Новости, 26.10.2024
"Север" нанес огневое поражение ВСУ у Липцов и Гоптовки под Харьковом
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:30
2024-10-26T12:30
2024-10-26T12:36
специальная военная операция на украине
харьков
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397117_0:203:3074:1932_1920x0_80_0_0_7902cee730231c3b337addfab06da63e.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Гоптовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html
харьков
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397117_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_bf7c0704ca2da6e6a437bf2b74e2ecb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Север" нанес огневое поражение ВСУ у Липцов и Гоптовки под Харьковом
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне ответственности группировки войск "Север"