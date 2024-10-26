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"Север" нанес огневое поражение ВСУ у Липцов и Гоптовки под Харьковом - РИА Новости, 26.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 26.10.2024 (обновлено: 12:36 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/sever-1980241582.html
"Север" нанес огневое поражение ВСУ у Липцов и Гоптовки под Харьковом
"Север" нанес огневое поражение ВСУ у Липцов и Гоптовки под Харьковом - РИА Новости, 26.10.2024
"Север" нанес огневое поражение ВСУ у Липцов и Гоптовки под Харьковом
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:30
2024-10-26T12:36
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Гоптовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html
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харьков, киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Север" нанес огневое поражение ВСУ у Липцов и Гоптовки под Харьковом

ВСУ потеряли до 40 военных в зоне ответственности группировки войск "Север"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Гоптовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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