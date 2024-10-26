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Сербский министр назвал Россию братской страной - РИА Новости, 26.10.2024
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09:08 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/serbiya-1980225205.html
Сербский министр назвал Россию братской страной
Сербский министр назвал Россию братской страной - РИА Новости, 26.10.2024
Сербский министр назвал Россию братской страной
Для Сербии нет ближе страны и лучше друга, чем Россия, это исторически доказано, заявил РИА Новости министр без портфеля Ненад Попович. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:08
2024-10-26T09:08
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КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости. Для Сербии нет ближе страны и лучше друга, чем Россия, это исторически доказано, заявил РИА Новости министр без портфеля Ненад Попович. "Мы Россию считаем братской страной. Для Сербии нет ближе страны и нет лучше друга, это исторически доказано. Все мои предки приезжали в Россию, работали и сотрудничали, воевали вместе с Россией и в Балканских воинах, и в Первой мировой войне, и во Второй Мировой войне. В 1999 году единственные страны, которые были с нами, - это Россия и Белоруссия. Мы никогда не забудем этого", — сказал Попович в рамках саммита БРИКС, подчеркнув, что такое мнение разделяют 90% сербов. "Я горжусь своей позицией в отношении Российской Федерации и никогда ее не поменяю. А что санкции? Мы делаем свое дело!" — добавил он. По мнению министра, санкции, введенные США против него, связаны исключительно с позицией Сербии по отношению к России.
https://ria.ru/20241025/vuchich-1980161791.html
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В мире, Россия, Сербия, Белоруссия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Сербский министр назвал Россию братской страной

Министр без портфеля Попович: для Сербии нет лучше друга, чем Россия

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости. Для Сербии нет ближе страны и лучше друга, чем Россия, это исторически доказано, заявил РИА Новости министр без портфеля Ненад Попович.
"Мы Россию считаем братской страной. Для Сербии нет ближе страны и нет лучше друга, это исторически доказано. Все мои предки приезжали в Россию, работали и сотрудничали, воевали вместе с Россией и в Балканских воинах, и в Первой мировой войне, и во Второй Мировой войне. В 1999 году единственные страны, которые были с нами, - это Россия и Белоруссия. Мы никогда не забудем этого", — сказал Попович в рамках саммита БРИКС, подчеркнув, что такое мнение разделяют 90% сербов.
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"Я горжусь своей позицией в отношении Российской Федерации и никогда ее не поменяю. А что санкции? Мы делаем свое дело!" — добавил он.
По мнению министра, санкции, введенные США против него, связаны исключительно с позицией Сербии по отношению к России.
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