https://ria.ru/20241026/serbiya-1980225205.html

Сербский министр назвал Россию братской страной

Сербский министр назвал Россию братской страной - РИА Новости, 26.10.2024

Сербский министр назвал Россию братской страной

Для Сербии нет ближе страны и лучше друга, чем Россия, это исторически доказано, заявил РИА Новости министр без портфеля Ненад Попович. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T09:08

2024-10-26T09:08

2024-10-26T09:08

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости. Для Сербии нет ближе страны и лучше друга, чем Россия, это исторически доказано, заявил РИА Новости министр без портфеля Ненад Попович. "Мы Россию считаем братской страной. Для Сербии нет ближе страны и нет лучше друга, это исторически доказано. Все мои предки приезжали в Россию, работали и сотрудничали, воевали вместе с Россией и в Балканских воинах, и в Первой мировой войне, и во Второй Мировой войне. В 1999 году единственные страны, которые были с нами, - это Россия и Белоруссия. Мы никогда не забудем этого", — сказал Попович в рамках саммита БРИКС, подчеркнув, что такое мнение разделяют 90% сербов. "Я горжусь своей позицией в отношении Российской Федерации и никогда ее не поменяю. А что санкции? Мы делаем свое дело!" — добавил он. По мнению министра, санкции, введенные США против него, связаны исключительно с позицией Сербии по отношению к России.

https://ria.ru/20241025/vuchich-1980161791.html

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Варвара Скокшина

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