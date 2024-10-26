https://ria.ru/20241026/serbiya-1980225205.html
Сербский министр назвал Россию братской страной
Сербский министр назвал Россию братской страной - РИА Новости, 26.10.2024
Сербский министр назвал Россию братской страной
Для Сербии нет ближе страны и лучше друга, чем Россия, это исторически доказано, заявил РИА Новости министр без портфеля Ненад Попович. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:08
2024-10-26T09:08
2024-10-26T09:08
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КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости. Для Сербии нет ближе страны и лучше друга, чем Россия, это исторически доказано, заявил РИА Новости министр без портфеля Ненад Попович. "Мы Россию считаем братской страной. Для Сербии нет ближе страны и нет лучше друга, это исторически доказано. Все мои предки приезжали в Россию, работали и сотрудничали, воевали вместе с Россией и в Балканских воинах, и в Первой мировой войне, и во Второй Мировой войне. В 1999 году единственные страны, которые были с нами, - это Россия и Белоруссия. Мы никогда не забудем этого", — сказал Попович в рамках саммита БРИКС, подчеркнув, что такое мнение разделяют 90% сербов. "Я горжусь своей позицией в отношении Российской Федерации и никогда ее не поменяю. А что санкции? Мы делаем свое дело!" — добавил он. По мнению министра, санкции, введенные США против него, связаны исключительно с позицией Сербии по отношению к России.
https://ria.ru/20241025/vuchich-1980161791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сербия, белоруссия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Сербия, Белоруссия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Сербский министр назвал Россию братской страной
Министр без портфеля Попович: для Сербии нет лучше друга, чем Россия