https://ria.ru/20241026/serbija-1980222785.html
Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией
Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 26.10.2024
Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией
Сербия ежедневно подвергается давлению, а иногда и угрозам из-за сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:56
2024-10-26T08:56
2024-10-26T08:56
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КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости. Сербия ежедневно подвергается давлению, а иногда и угрозам из-за сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович. "Ежедневно (на Сербию оказывается давление — ред.). Иногда это давление переходит в угрозы. То, что терпит наш президент и наше правительство, не сравнимо в нашей истории, не было такого давления", — сказал Попович в рамках саммита БРИКС. Он рассказал, что Белграду угрожают санкциями и остановкой сотрудничества, и выразил сожаление, что это происходит во время разговоров о независимости, свободе и демократии. По мнению министра, такие страны часто противоречат этим понятиям и видят только свои интересы. "Мы всегда хотели свободы и независимости. Мы сами хотим принимать решения, с кем сотрудничать и политически, и экономически. Главное - мы всегда соблюдаем международное право", — заключил Попович.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, белград (город), брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией
Министр Попович: Сербия подвергается давлению из-за сотрудничества с Россией