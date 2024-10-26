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Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 26.10.2024
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08:56 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/serbija-1980222785.html
Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией
Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 26.10.2024
Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией
Сербия ежедневно подвергается давлению, а иногда и угрозам из-за сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:56
2024-10-26T08:56
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КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости. Сербия ежедневно подвергается давлению, а иногда и угрозам из-за сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович. "Ежедневно (на Сербию оказывается давление — ред.). Иногда это давление переходит в угрозы. То, что терпит наш президент и наше правительство, не сравнимо в нашей истории, не было такого давления", — сказал Попович в рамках саммита БРИКС. Он рассказал, что Белграду угрожают санкциями и остановкой сотрудничества, и выразил сожаление, что это происходит во время разговоров о независимости, свободе и демократии. По мнению министра, такие страны часто противоречат этим понятиям и видят только свои интересы. "Мы всегда хотели свободы и независимости. Мы сами хотим принимать решения, с кем сотрудничать и политически, и экономически. Главное - мы всегда соблюдаем международное право", — заключил Попович.
https://ria.ru/20241025/serbiya-1980175198.html
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в мире, сербия, россия, белград (город), брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией

Министр Попович: Сербия подвергается давлению из-за сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости. Сербия ежедневно подвергается давлению, а иногда и угрозам из-за сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович.
"Ежедневно (на Сербию оказывается давление — ред.). Иногда это давление переходит в угрозы. То, что терпит наш президент и наше правительство, не сравнимо в нашей истории, не было такого давления", — сказал Попович в рамках саммита БРИКС.
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Вчера, 19:39
Он рассказал, что Белграду угрожают санкциями и остановкой сотрудничества, и выразил сожаление, что это происходит во время разговоров о независимости, свободе и демократии. По мнению министра, такие страны часто противоречат этим понятиям и видят только свои интересы.
"Мы всегда хотели свободы и независимости. Мы сами хотим принимать решения, с кем сотрудничать и политически, и экономически. Главное - мы всегда соблюдаем международное право", — заключил Попович.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Вице-премьер Сербии прокомментировал критику своего участия в саммите БРИКС
24 октября, 20:52
 
В миреСербияРоссияБелград (город)БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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