https://ria.ru/20241026/sanktsii-1980285350.html

G7 усилит давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией

G7 усилит давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией - РИА Новости, 26.10.2024

G7 усилит давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией

Страны "Большой семерки" (G7) намерены активизировать усилия против финансовых организаций из третьих стран, взаимодействующих с Россией, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T19:30

2024-10-26T19:30

2024-10-26T19:30

россия

москва

владимир путин

g7

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) намерены активизировать усилия против финансовых организаций из третьих стран, взаимодействующих с Россией, говорится в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками G7 по итогам совместного заседания. "Мы намерены активизировать наши усилия по предотвращению поддержки финансовыми организациями уклонения Россией от наших санкций, особенно в третьих странах, и продолжения взаимодействия с частным сектором", - указано в заявлении, опубликованном минфином США. Там также добавили, что власти стран G7 намерены гарантировать, что организации из стран "Большой семерки" не будут участвовать в обходе санкций Россией. "Мы привержены препятствовать возможности России избегать или обходить санкции и приобретать товары двойного назначения для военного использования, в том числе в сотрудничестве с третьими странами", - добавили там. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241026/sanktsii-1980283267.html

https://ria.ru/20240601/sanktsii-1949814471.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, владимир путин, g7, министерство финансов сша