G7 усилит давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией
Страны G7 усилят давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) намерены активизировать усилия против финансовых организаций из третьих стран, взаимодействующих с Россией, говорится в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками G7 по итогам совместного заседания.
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"Мы намерены активизировать наши усилия по предотвращению поддержки финансовыми организациями уклонения Россией от наших санкций, особенно в третьих странах, и продолжения взаимодействия с частным сектором", - указано в заявлении, опубликованном минфином США.
Там также добавили, что власти стран G7 намерены гарантировать, что организации из стран "Большой семерки" не будут участвовать в обходе санкций Россией.
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"Мы привержены препятствовать возможности России избегать или обходить санкции и приобретать товары двойного назначения для военного использования, в том числе в сотрудничестве с третьими странами", - добавили там.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.