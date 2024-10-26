Страны G7 решили увеличить санкционное давление против российской нефти
G7 увеличит санкционное давление против нефти из РФ, усилит контроль потолка цен
Добыча нефти в Татарстане . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) намерены увеличить санкционное давление против российской нефти, усилить контроль за работой механизма потолка цен, говорится в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками G7 по итогам совместного заседания.
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"Мы намерены принимать дальнейшие инициативы в ответ на нарушения потолка цен на нефть, а также увеличить издержки России от использования теневого флота для обхода санкций", - указано в заявлении, опубликованном минфином США.
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Отмечается, что "Большая семерка" будет стремиться сильнее ограничивать источники российских государственных доходов, в том числе, принимая новые действия по ограничению доходов от продажи энергоносителей и сокращая будущие возможности добычи.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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