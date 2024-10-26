https://ria.ru/20241026/sanktsii-1980283267.html

Страны G7 решили увеличить санкционное давление против российской нефти

Страны G7 решили увеличить санкционное давление против российской нефти - РИА Новости, 26.10.2024

Страны G7 решили увеличить санкционное давление против российской нефти

Страны "Большой семерки" (G7) намерены увеличить санкционное давление против российской нефти, усилить контроль за работой механизма потолка цен, говорится в... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T19:08

2024-10-26T19:08

2024-10-26T19:15

экономика

цены на нефть

g7

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) намерены увеличить санкционное давление против российской нефти, усилить контроль за работой механизма потолка цен, говорится в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками G7 по итогам совместного заседания."Мы намерены принимать дальнейшие инициативы в ответ на нарушения потолка цен на нефть, а также увеличить издержки России от использования теневого флота для обхода санкций", - указано в заявлении, опубликованном минфином США.Отмечается, что "Большая семерка" будет стремиться сильнее ограничивать источники российских государственных доходов, в том числе, принимая новые действия по ограничению доходов от продажи энергоносителей и сокращая будущие возможности добычи.Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241021/smert-1979001502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, g7, санкции в отношении россии, санкции, россия, владимир путин, австралия, москва, министерство финансов сша, евросоюз