https://ria.ru/20241026/samolet-1980294443.html

В ФРГ заявили, что подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20

В ФРГ заявили, что подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20 - РИА Новости, 26.10.2024

В ФРГ заявили, что подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20

ВВС Германии заявили в субботу, что подняли по тревоге свои истребители сил быстрого реагирования в Латвии якобы из-за обнаружения российского военного самолета РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T20:51

2024-10-26T20:51

2024-10-26T20:51

германия

латвия

балтийское море

ил-20

eurofighter typhoon

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВВС Германии заявили в субботу, что подняли по тревоге свои истребители сил быстрого реагирования в Латвии якобы из-за обнаружения российского военного самолета Ил-20, который они в итоге сопровождали над Балтийским морем. "Наши силы быстрого реагирования в Латвии были сегодня задействованы для распознавания самолёта без плана полёта и радиоконтакта. Наши истребители Eurofighter в числе прочего сопровождали российский разведывательный самолет (Ил-20) над Балтийским морем", - говорится в сообщении ВВС ФРГ в социальной сети Х. За последние месяцы ВВС Германии неоднократно сообщали о поднятии самолетов сил быстрого реагирования в ответ на приближение российских самолетов. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20240810/istrebiteli-1965394496.html

германия

латвия

балтийское море

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, латвия, балтийское море, ил-20, eurofighter typhoon