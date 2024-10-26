Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ заявили, что подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20 - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/samolet-1980294443.html
В ФРГ заявили, что подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20
В ФРГ заявили, что подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20 - РИА Новости, 26.10.2024
В ФРГ заявили, что подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20
ВВС Германии заявили в субботу, что подняли по тревоге свои истребители сил быстрого реагирования в Латвии якобы из-за обнаружения российского военного самолета РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:51
2024-10-26T20:51
германия
латвия
балтийское море
ил-20
eurofighter typhoon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/44/1549484492_418:0:4059:2048_1920x0_80_0_0_42b5be912d97a677d582b46d1abb67ba.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВВС Германии заявили в субботу, что подняли по тревоге свои истребители сил быстрого реагирования в Латвии якобы из-за обнаружения российского военного самолета Ил-20, который они в итоге сопровождали над Балтийским морем. "Наши силы быстрого реагирования в Латвии были сегодня задействованы для распознавания самолёта без плана полёта и радиоконтакта. Наши истребители Eurofighter в числе прочего сопровождали российский разведывательный самолет (Ил-20) над Балтийским морем", - говорится в сообщении ВВС ФРГ в социальной сети Х. За последние месяцы ВВС Германии неоднократно сообщали о поднятии самолетов сил быстрого реагирования в ответ на приближение российских самолетов. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20240810/istrebiteli-1965394496.html
германия
латвия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/44/1549484492_873:0:3604:2048_1920x0_80_0_0_b9dfad9bf19eaa5c6cb282a6712e8972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, латвия, балтийское море, ил-20, eurofighter typhoon
Германия, Латвия, Балтийское море, Ил-20, Eurofighter Typhoon
В ФРГ заявили, что подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20

ВВС Германии заявили, что сопровождали российский самолет над Балтийским морем

© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel MorseИстребитель Tornado военно-воздушных сил Германии
Истребитель Tornado военно-воздушных сил Германии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel Morse
Истребитель Tornado военно-воздушных сил Германии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВВС Германии заявили в субботу, что подняли по тревоге свои истребители сил быстрого реагирования в Латвии якобы из-за обнаружения российского военного самолета Ил-20, который они в итоге сопровождали над Балтийским морем.
«
"Наши силы быстрого реагирования в Латвии были сегодня задействованы для распознавания самолёта без плана полёта и радиоконтакта. Наши истребители Eurofighter в числе прочего сопровождали российский разведывательный самолет (Ил-20) над Балтийским морем", - говорится в сообщении ВВС ФРГ в социальной сети Х.
За последние месяцы ВВС Германии неоднократно сообщали о поднятии самолетов сил быстрого реагирования в ответ на приближение российских самолетов.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает российский самолет Ил-20М над Балтийским морем - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
ВВС Германии заявили, что сопроводили российский Ил-20М над Балтикой
10 августа, 16:00
 
ГерманияЛатвияБалтийское мореИл-20Eurofighter Typhoon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала