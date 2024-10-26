В ФРГ заявили, что подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20
ВВС Германии заявили, что сопровождали российский самолет над Балтийским морем
Истребитель Tornado военно-воздушных сил Германии . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВВС Германии заявили в субботу, что подняли по тревоге свои истребители сил быстрого реагирования в Латвии якобы из-за обнаружения российского военного самолета Ил-20, который они в итоге сопровождали над Балтийским морем.
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"Наши силы быстрого реагирования в Латвии были сегодня задействованы для распознавания самолёта без плана полёта и радиоконтакта. Наши истребители Eurofighter в числе прочего сопровождали российский разведывательный самолет (Ил-20) над Балтийским морем", - говорится в сообщении ВВС ФРГ в социальной сети Х.
За последние месяцы ВВС Германии неоднократно сообщали о поднятии самолетов сил быстрого реагирования в ответ на приближение российских самолетов.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
ВВС Германии заявили, что сопроводили российский Ил-20М над Балтикой
10 августа, 16:00