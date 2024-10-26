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В Великобритании сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 26.10.2024
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12:11 26.10.2024 (обновлено: 16:49 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/rossiya-1980239356.html
В Великобритании сделали неожиданное заявление о России
В Великобритании сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 26.10.2024
В Великобритании сделали неожиданное заявление о России
Странам Запада не удалось изолировать Россию, написал лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:11
2024-10-26T16:49
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саммит брикс в казани в 2024 году
политика
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Странам Запада не удалось изолировать Россию, написал лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X."Россия явно не изолирована. Продолжающаяся враждебность к России со стороны западных интриганов саморазрушительна", — написал политик, комментируя видеонарезку заявлений различных глав западных стран об изоляции России с 2022 года на фоне кадров недавнего саммита БРИКС в Казане.Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, казань, великобритания, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, политика
В мире, Россия, Казань, Великобритания, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Политика
В Великобритании сделали неожиданное заявление о России

Британский политик Кертен сообщил о провале попыток Запада изолировать Россию

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЧлены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс / аутрич"
Члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс / аутрич - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс / аутрич". Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Странам Запада не удалось изолировать Россию, написал лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X.
«
"Россия явно не изолирована. Продолжающаяся враждебность к России со стороны западных интриганов саморазрушительна", — написал политик, комментируя видеонарезку заявлений различных глав западных стран об изоляции России с 2022 года на фоне кадров недавнего саммита БРИКС в Казане.
Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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