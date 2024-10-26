https://ria.ru/20241026/rjazan-1980219328.html

Срок следствия по делу о подрыве ж/д под Рязанью продлили

Срок следствия по делу о подрыве ж/д под Рязанью продлили - РИА Новости, 26.10.2024

Срок следствия по делу о подрыве ж/д под Рязанью продлили

Срок предварительного следствия по уголовному делу гражданина России и Италии Руслана Сидики, которого обвиняют в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T08:23

2024-10-26T08:23

2024-10-26T08:23

происшествия

рязанская область

латвия

рязань

октябрьская железная дорога

приволжская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу гражданина России и Италии Руслана Сидики, которого обвиняют в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины, продлен до конца ноября, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Поповский. "Срок продлен до 30 ноября", - сказал защитник. Ранее до такой же даты Басманный суд Москвы продлил обвиняемому содержание под стражей. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Фигуранту вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст 205.3 УК РФ), вину по данной статье он не признал. Кроме того, ему предъявлены обвинения в совершении одного теракта, попытке совершения второго, подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Обвинение также содержит три эпизода незаконного изготовления взрывных устройств. Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но, по имеющейся информации, не получил. По данным следствия, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов. Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань. В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

https://ria.ru/20240927/dopros-1974971625.html

https://ria.ru/20241018/diversija-1978705333.html

https://ria.ru/20241007/podzhigatel-1976708777.html

рязанская область

латвия

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рязанская область, латвия, рязань, октябрьская железная дорога, приволжская железная дорога