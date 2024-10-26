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Срок следствия по делу о подрыве ж/д под Рязанью продлили - РИА Новости, 26.10.2024
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08:23 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/rjazan-1980219328.html
Срок следствия по делу о подрыве ж/д под Рязанью продлили
Срок следствия по делу о подрыве ж/д под Рязанью продлили - РИА Новости, 26.10.2024
Срок следствия по делу о подрыве ж/д под Рязанью продлили
Срок предварительного следствия по уголовному делу гражданина России и Италии Руслана Сидики, которого обвиняют в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:23
2024-10-26T08:23
происшествия
рязанская область
латвия
рязань
октябрьская железная дорога
приволжская железная дорога
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу гражданина России и Италии Руслана Сидики, которого обвиняют в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины, продлен до конца ноября, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Поповский. "Срок продлен до 30 ноября", - сказал защитник. Ранее до такой же даты Басманный суд Москвы продлил обвиняемому содержание под стражей. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Фигуранту вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст 205.3 УК РФ), вину по данной статье он не признал. Кроме того, ему предъявлены обвинения в совершении одного теракта, попытке совершения второго, подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Обвинение также содержит три эпизода незаконного изготовления взрывных устройств. Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но, по имеющейся информации, не получил. По данным следствия, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов. Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань. В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.
https://ria.ru/20240927/dopros-1974971625.html
https://ria.ru/20241018/diversija-1978705333.html
https://ria.ru/20241007/podzhigatel-1976708777.html
рязанская область
латвия
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происшествия, рязанская область, латвия, рязань, октябрьская железная дорога, приволжская железная дорога
Происшествия, Рязанская область, Латвия, Рязань, Октябрьская железная дорога, Приволжская железная дорога
Срок следствия по делу о подрыве ж/д под Рязанью продлили

Срок следствия по делу Сидики о подрыве ж/д под Рязанью продлили до 30 ноября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу гражданина России и Италии Руслана Сидики, которого обвиняют в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины, продлен до конца ноября, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Поповский.
"Срок продлен до 30 ноября", - сказал защитник.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
По делу подрывника железнодорожных путей под Рязанью допросили 15 человек
27 сентября, 03:47
Ранее до такой же даты Басманный суд Москвы продлил обвиняемому содержание под стражей. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.
Фигуранту вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст 205.3 УК РФ), вину по данной статье он не признал. Кроме того, ему предъявлены обвинения в совершении одного теракта, попытке совершения второго, подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Обвинение также содержит три эпизода незаконного изготовления взрывных устройств.
Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но, по имеющейся информации, не получил.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Мужчина, готовивший диверсию под Белгородом, получил срок
18 октября, 12:40
По данным следствия, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.
Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.
В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.
Суд над завербованным Киевом агентом, готовившим диверсию на базе ВКС России - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги
7 октября, 10:39
 
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