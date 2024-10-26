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Пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia вынужденно вернулись в Россию - РИА Новости, 26.10.2024
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16:48 26.10.2024 (обновлено: 17:56 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/reysy-1980269363.html
Пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia вынужденно вернулись в Россию
Пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia вынужденно вернулись в Россию - РИА Новости, 26.10.2024
Пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia вынужденно вернулись в Россию
Пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia из-за запрета Ирана на полеты с 3:46 до 8:30 мск субботы вынужденно возвращались в российские аэропорты вылета, сообщили... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:48
2024-10-26T17:56
иран
россия
минеральные воды
flydubai
air arabia
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia из-за запрета Ирана на полеты с 3:46 до 8:30 мск субботы вынужденно возвращались в российские аэропорты вылета, сообщили РИА Новости в Росавиации.Там рассказали, что в субботу, 26 октября, авиационные власти Ирана для обеспечения безопасности полетов издали NOTAM, запрещающий полеты гражданских воздушных судов в воздушном пространстве этого государства."Запрет действовал с 3:46 до 8:30 мск. В этот период уже совершавшиеся пять рейсов авиакомпании FlyDubai и один рейс Air Arabia вынужденно вернулись в российские аэропорты вылета (Домодедово, Внуково, Минеральные Воды, Новосибирск и Самара)", — сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20241012/iran-1977742510.html
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иран, россия, минеральные воды, flydubai, air arabia, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Иран, Россия, Минеральные Воды, Flydubai, Air Arabia, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
Пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia вынужденно вернулись в Россию

Рейсы FlyDubai и Air Arabia вынужденно вернулись в Россию из-за запрета Ирана

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia из-за запрета Ирана на полеты с 3:46 до 8:30 мск субботы вынужденно возвращались в российские аэропорты вылета, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Там рассказали, что в субботу, 26 октября, авиационные власти Ирана для обеспечения безопасности полетов издали NOTAM, запрещающий полеты гражданских воздушных судов в воздушном пространстве этого государства.
"Запрет действовал с 3:46 до 8:30 мск. В этот период уже совершавшиеся пять рейсов авиакомпании FlyDubai и один рейс Air Arabia вынужденно вернулись в российские аэропорты вылета (Домодедово, Внуково, Минеральные Воды, Новосибирск и Самара)", — сообщили в Росавиации.
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ИранРоссияМинеральные ВодыFlydubaiAir ArabiaФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В мире
 
 
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