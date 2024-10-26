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Пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia вынужденно вернулись в Россию

Пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia вынужденно вернулись в Россию - РИА Новости, 26.10.2024

Пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia вынужденно вернулись в Россию

Пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia из-за запрета Ирана на полеты с 3:46 до 8:30 мск субботы вынужденно возвращались в российские аэропорты вылета, сообщили... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T16:48

2024-10-26T16:48

2024-10-26T17:56

иран

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минеральные воды

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в мире

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia из-за запрета Ирана на полеты с 3:46 до 8:30 мск субботы вынужденно возвращались в российские аэропорты вылета, сообщили РИА Новости в Росавиации.Там рассказали, что в субботу, 26 октября, авиационные власти Ирана для обеспечения безопасности полетов издали NOTAM, запрещающий полеты гражданских воздушных судов в воздушном пространстве этого государства."Запрет действовал с 3:46 до 8:30 мск. В этот период уже совершавшиеся пять рейсов авиакомпании FlyDubai и один рейс Air Arabia вынужденно вернулись в российские аэропорты вылета (Домодедово, Внуково, Минеральные Воды, Новосибирск и Самара)", — сообщили в Росавиации.

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иран, россия, минеральные воды, flydubai, air arabia, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире