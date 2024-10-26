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В Челябинской области проведут рейды после убийства женщины-таксиста
В Челябинской области проведут рейды после убийства женщины-таксиста - РИА Новости, 26.10.2024
В Челябинской области проведут рейды после убийства женщины-таксиста
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести рейды в Коркино после убийства женщины-таксиста, сообщается в Telegram-канале правительства... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:39
2024-10-26T15:39
2024-10-26T16:04
происшествия
коркино
челябинская область
алексей текслер
следственный комитет россии (ск рф)
убийство женщины-таксиста в коркино
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести рейды в Коркино после убийства женщины-таксиста, сообщается в Telegram-канале правительства региона."По итогу заседания оперативного штаба был дан ряд поручений: важно детально, комплексно разобрать эту ситуацию и сделать все, чтобы это больше не распространилось. Разработать перечень проверочных мероприятий, рейдов", — говорится в публикации.Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой. В пути между ними произошел конфликт, при котором он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже задержали 17-летнего подозреваемого, в пятницу суд арестовал его на два месяца.В четверг вечером из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, ранения получили двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц. Суд арестовал его на два месяца.По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области.
https://ria.ru/20241026/ubitaya-1980234386.html
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происшествия, коркино, челябинская область, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Коркино, Челябинская область, Алексей Текслер, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство женщины-таксиста в Коркино
В Челябинской области проведут рейды после убийства женщины-таксиста
Рейды пройдут в челябинском Коркине после убийства женщины-таксиста