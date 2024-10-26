Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области проведут рейды после убийства женщины-таксиста - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 26.10.2024 (обновлено: 16:04 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/reydy-1980262323.html
В Челябинской области проведут рейды после убийства женщины-таксиста
В Челябинской области проведут рейды после убийства женщины-таксиста - РИА Новости, 26.10.2024
В Челябинской области проведут рейды после убийства женщины-таксиста
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести рейды в Коркино после убийства женщины-таксиста, сообщается в Telegram-канале правительства... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:39
2024-10-26T16:04
происшествия
коркино
челябинская область
алексей текслер
следственный комитет россии (ск рф)
убийство женщины-таксиста в коркино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979974852_176:477:804:830_1920x0_80_0_0_9b7cc3f96d7e73f1e727b184c813ee03.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести рейды в Коркино после убийства женщины-таксиста, сообщается в Telegram-канале правительства региона."По итогу заседания оперативного штаба был дан ряд поручений: важно детально, комплексно разобрать эту ситуацию и сделать все, чтобы это больше не распространилось. Разработать перечень проверочных мероприятий, рейдов", — говорится в публикации.Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой. В пути между ними произошел конфликт, при котором он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже задержали 17-летнего подозреваемого, в пятницу суд арестовал его на два месяца.В четверг вечером из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, ранения получили двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц. Суд арестовал его на два месяца.По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области.
https://ria.ru/20241026/ubitaya-1980234386.html
коркино
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979974852_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_8c11252c5b2075054411bdf1a69ecfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коркино, челябинская область, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Коркино, Челябинская область, Алексей Текслер, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство женщины-таксиста в Коркино
В Челябинской области проведут рейды после убийства женщины-таксиста

Рейды пройдут в челябинском Коркине после убийства женщины-таксиста

© Фото : соцсетиСитуация в Коркино
Ситуация в Коркино - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Ситуация в Коркино. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести рейды в Коркино после убийства женщины-таксиста, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
«
"По итогу заседания оперативного штаба был дан ряд поручений: важно детально, комплексно разобрать эту ситуацию и сделать все, чтобы это больше не распространилось. Разработать перечень проверочных мероприятий, рейдов", — говорится в публикации.
Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой. В пути между ними произошел конфликт, при котором он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже задержали 17-летнего подозреваемого, в пятницу суд арестовал его на два месяца.
В четверг вечером из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, ранения получили двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц. Суд арестовал его на два месяца.
По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области.
Лампады - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В Коркино более 200 человек пришли проститься с убитой женщиной
Вчера, 11:03
 
ПроисшествияКоркиноЧелябинская областьАлексей ТекслерСледственный комитет России (СК РФ)Убийство женщины-таксиста в Коркино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала