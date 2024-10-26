https://ria.ru/20241026/rakety-1980303865.html

СМИ: израильский удар парализовал производство баллистических ракет в Иране

СМИ: израильский удар парализовал производство баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 26.10.2024

СМИ: израильский удар парализовал производство баллистических ракет в Иране

Американский портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что субботний удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T22:43

2024-10-26T22:43

2024-10-26T22:43

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тегеран (город)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

происшествия

армия обороны израиля (цахал)

иран

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американский портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что субботний удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране. "Ответный удар Израиля по Ирану вывел из строя критический компонент иранской программы по разработке баллистических ракет... Израиль нанес удар по 12 "планетарным смесителям", которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия, которые являются основной частью ракетного арсенала Ирана", - говорится в публикации портала со ссылкой на три источника из Израиля. По словам собеседников портала, пораженные объекты - "крайне сложное оборудование", которое Иран не производит, а якобы заказывает за рубежом, и на их восстановление "может уйти минимум год". При этом источники отмечают, что у Ирана все еще остаются внушительные запасы ракет. Высокопоставленный американский чиновник подтверждает слова собеседников портала, заявляя, что удар "парализовал" возможности по производству ракет в Иране. Кроме того, источники из Израиля утверждают, что в ходе удара были поражены четыре батареи ПВО, которые якобы защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты инфраструктуры Ирана. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/iran-1980203667.html

https://ria.ru/20241026/iran-1980293413.html

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в мире, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, происшествия, армия обороны израиля (цахал), иран