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Путин подписал закон о расчете военных пенсий - РИА Новости, 26.10.2024
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17:18 26.10.2024 (обновлено: 17:33 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/putin-1980273262.html
Путин подписал закон о расчете военных пенсий
Путин подписал закон о расчете военных пенсий - РИА Новости, 26.10.2024
Путин подписал закон о расчете военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:18
2024-10-26T17:33
россия
владимир путин
пенсии
общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии силовикам, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. До этого соответствующий показатель составлял 89,32%.
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россия, владимир путин, пенсии, общество
Россия, Владимир Путин, Пенсии, Общество
Путин подписал закон о расчете военных пенсий

Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и силовикам

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии силовикам, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия.
До этого соответствующий показатель составлял 89,32%.
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РоссияВладимир ПутинПенсииОбщество
 
 
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