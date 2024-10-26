https://ria.ru/20241026/putin-1980273262.html

Путин подписал закон о расчете военных пенсий

Путин подписал закон о расчете военных пенсий - РИА Новости, 26.10.2024

Путин подписал закон о расчете военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:18

2024-10-26T17:18

2024-10-26T17:33

россия

владимир путин

пенсии

общество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии силовикам, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. До этого соответствующий показатель составлял 89,32%.

https://ria.ru/20241015/pensii-1978077686.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, пенсии, общество