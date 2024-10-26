https://ria.ru/20241026/putin-1980273262.html
Путин подписал закон о расчете военных пенсий
Путин подписал закон о расчете военных пенсий - РИА Новости, 26.10.2024
Путин подписал закон о расчете военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:18
2024-10-26T17:18
2024-10-26T17:33
россия
владимир путин
пенсии
общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии силовикам, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. До этого соответствующий показатель составлял 89,32%.
https://ria.ru/20241015/pensii-1978077686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, пенсии, общество
Россия, Владимир Путин, Пенсии, Общество
Путин подписал закон о расчете военных пенсий
Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и силовикам