Путин напомнил Гутеррешу об Уставе ООН, рассказал источник
Источник: Путин напомнил генсеку ООН Гутеррешу о праве наций на самоопределение
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин напомнил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что в Уставе Организации сначала упоминается право наций на самоопределение и соблюдение прав человека, рассказал РИА Новости источник в МИД России.
«
"При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии", — указал он.
Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок
24 октября, 21:59
Как отметил собеседник агентства, киевский режим полностью игнорирует эти пункты в отношении русскоговорящего населения Украины, "как игнорировали на протяжении многих лет такие же права жителей Донбасса".
"Что же касается выполнения резолюций Генассамблеи, то, во-первых, они носят рекомендательный характер и не являются консенсусными, а во-вторых, если бы генсекретарь так же ретиво выполнял все другие решения ГА ООН, то можно было бы решить немало проблем современного мира", — пояснил источник.
При этом он отметил, что по итогам встречи Путина и Гутерреша пресс-служба президента опубликовала короткий комментарий, так как перед мероприятием генсек просил избегать публичности. Но затем Секретариат ООН сам сделал развернутый комментарий о саммите, упомянув новое предложение по облегчению прохождения торговых судов в Черном море и завершению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН.
Как указал источник, инициатива по судоходству, судя по всему, была подготовлена в Киеве. Он напомнил, что такая идея выдвигается уже не впервые, но предыдущие разы ее саботировали Запад и Украина. Тем не менее Путин обещал Гутеррешу изучить его инициативу.