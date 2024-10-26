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Путин напомнил Гутеррешу об Уставе ООН, рассказал источник - РИА Новости, 26.10.2024
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16:33 26.10.2024 (обновлено: 17:16 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/putin-1980268110.html
Путин напомнил Гутеррешу об Уставе ООН, рассказал источник
Путин напомнил Гутеррешу об Уставе ООН, рассказал источник - РИА Новости, 26.10.2024
Путин напомнил Гутеррешу об Уставе ООН, рассказал источник
Президент Владимир Путин напомнил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что в Уставе Организации сначала упоминается право наций на самоопределение и соблюдение прав... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:33
2024-10-26T17:16
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин напомнил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что в Уставе Организации сначала упоминается право наций на самоопределение и соблюдение прав человека, рассказал РИА Новости источник в МИД России. "При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии", — указал он. Как отметил собеседник агентства, киевский режим полностью игнорирует эти пункты в отношении русскоговорящего населения Украины, "как игнорировали на протяжении многих лет такие же права жителей Донбасса"."Что же касается выполнения резолюций Генассамблеи, то, во-первых, они носят рекомендательный характер и не являются консенсусными, а во-вторых, если бы генсекретарь так же ретиво выполнял все другие решения ГА ООН, то можно было бы решить немало проблем современного мира", — пояснил источник. При этом он отметил, что по итогам встречи Путина и Гутерреша пресс-служба президента опубликовала короткий комментарий, так как перед мероприятием генсек просил избегать публичности. Но затем Секретариат ООН сам сделал развернутый комментарий о саммите, упомянув новое предложение по облегчению прохождения торговых судов в Черном море и завершению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН.Как указал источник, инициатива по судоходству, судя по всему, была подготовлена в Киеве. Он напомнил, что такая идея выдвигается уже не впервые, но предыдущие разы ее саботировали Запад и Украина. Тем не менее Путин обещал Гутеррешу изучить его инициативу.
https://ria.ru/20241024/putin-1979924703.html
https://ria.ru/20241026/sudokhodstvo-1980267541.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Путин напомнил Гутеррешу об Уставе ООН, рассказал источник

Источник: Путин напомнил генсеку ООН Гутеррешу о праве наций на самоопределение

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин напомнил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что в Уставе Организации сначала упоминается право наций на самоопределение и соблюдение прав человека, рассказал РИА Новости источник в МИД России.
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"При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии", — указал он.
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Как отметил собеседник агентства, киевский режим полностью игнорирует эти пункты в отношении русскоговорящего населения Украины, "как игнорировали на протяжении многих лет такие же права жителей Донбасса".
"Что же касается выполнения резолюций Генассамблеи, то, во-первых, они носят рекомендательный характер и не являются консенсусными, а во-вторых, если бы генсекретарь так же ретиво выполнял все другие решения ГА ООН, то можно было бы решить немало проблем современного мира", — пояснил источник.
При этом он отметил, что по итогам встречи Путина и Гутерреша пресс-служба президента опубликовала короткий комментарий, так как перед мероприятием генсек просил избегать публичности. Но затем Секретариат ООН сам сделал развернутый комментарий о саммите, упомянув новое предложение по облегчению прохождения торговых судов в Черном море и завершению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН.
Как указал источник, инициатива по судоходству, судя по всему, была подготовлена в Киеве. Он напомнил, что такая идея выдвигается уже не впервые, но предыдущие разы ее саботировали Запад и Украина. Тем не менее Путин обещал Гутеррешу изучить его инициативу.
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В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинАнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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