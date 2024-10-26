https://ria.ru/20241026/putin-1980266686.html

Путин подписал закон о господдержке EPC-контрактов за рубежом

Путин подписал закон о господдержке EPC-контрактов за рубежом - РИА Новости, 26.10.2024

Путин подписал закон о господдержке EPC-контрактов за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий возможность господдержки комплексных инвестиционно-строительных проектов (EPC-контракты)... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T16:22

2024-10-26T16:22

2024-10-26T16:22

экономика

россия

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий возможность господдержки комплексных инвестиционно-строительных проектов (EPC-контракты) российских организаций за рубежом. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Новая норма закрепляет в законе "О промышленной политике в РФ" термин "комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранных государств". Под ним понимается совокупность мероприятий по разработке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию, реализуемых в целях создания промышленных объектов за рубежом в соответствии с законодательством иностранного государства. При этом определяются способы господдержки таких EPC-контрактов. В качестве проектов комплексного строительства за рубежом, по задумке авторов закона, могут выступать: бондовые склады, зоны, транспортно-логистические центры (транзит и хранение продукции без необходимости прохождения таможенных процедур); промышленные кластеры (создание промышленного производства за рубежом); портовая инфраструктура (строительство морских портов и транспортных терминалов). Требования к минимальной доле российской промышленной продукции (в стоимостном и/или количественном выражении), используемой при комплексном строительстве за рубежом, будет устанавливать правительство, а в случае предоставления субсидий из федерального бюджета – Минпромторг. Полномочия оказывать поддержку российским организациям, осуществляющим комплексное строительство промышленных объектов за рубежом, также получает Минпромторг. Как поясняли разработчики закона, национальный проект "Международная кооперация и экспорт" предусматривает ряд механизмов льготного кредитования, с помощью которых возможна господдержка компаниям, занимающимся комплексным строительством промышленных объектов. Учитывая санкционные ограничения, расширение поддержки ЕРС-подрядчиков позволит создать необходимые условия для размещения производств и инфраструктуры организаций РФ за рубежом. Это поддержит экспортный потенциал страны, позволяя нарастить поставки промышленной продукции на целевые рынки. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20240722/putin-1961253154.html

https://ria.ru/20241026/putin-1980266253.html

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экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)