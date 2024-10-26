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Путин подписал закон о сохранении тарифов соцстрахования от травматизма - РИА Новости, 26.10.2024
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16:18 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/putin-1980266253.html
Путин подписал закон о сохранении тарифов соцстрахования от травматизма
Путин подписал закон о сохранении тарифов соцстрахования от травматизма - РИА Новости, 26.10.2024
Путин подписал закон о сохранении тарифов соцстрахования от травматизма
Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении на 2025-2027 годы действующих тарифов на обязательное социальное страхование от производственного... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:18
2024-10-26T16:18
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении на 2025-2027 годы действующих тарифов на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5% от сумм выплат и иных вознаграждений), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска. При этом сохраняется существующая с 2001 года льгота по уплате страховых взносов по этому виду страхования, чтобы стимулировать работодателей активнее включать инвалидов в трудовой процесс. Организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд инвалидов, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп. Общая сумма затрат на выполнение обязательств, предусмотренных законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", по оценке авторов нового закона, в 2025 году составит 174,5 миллиарда, в 2026 году – 189,5 миллиарда, в 2027 году – 203,1 миллиарда рублей. При этом поступление страховых взносов (с учетом недоимки, включая пени и штрафы) в эти три года ожидается на уровне 277,6 миллиарда, 306,8 миллиарда и 332,4 миллиарда рублей соответственно. По расчетам разработчиков закона, этого достаточно для полного обеспечения выплат по страхованию и финансирования Соцфондом РФ других расходов, предусмотренных законодательством.
https://ria.ru/20240808/putin-1965035218.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о сохранении тарифов соцстрахования от травматизма

Путин подписал закон о сохранении тарифов соцстрахования от травматизма до 2028г

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении на 2025-2027 годы действующих тарифов на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5% от сумм выплат и иных вознаграждений), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска.
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При этом сохраняется существующая с 2001 года льгота по уплате страховых взносов по этому виду страхования, чтобы стимулировать работодателей активнее включать инвалидов в трудовой процесс. Организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд инвалидов, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп.
Общая сумма затрат на выполнение обязательств, предусмотренных законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", по оценке авторов нового закона, в 2025 году составит 174,5 миллиарда, в 2026 году – 189,5 миллиарда, в 2027 году – 203,1 миллиарда рублей.
При этом поступление страховых взносов (с учетом недоимки, включая пени и штрафы) в эти три года ожидается на уровне 277,6 миллиарда, 306,8 миллиарда и 332,4 миллиарда рублей соответственно. По расчетам разработчиков закона, этого достаточно для полного обеспечения выплат по страхованию и финансирования Соцфондом РФ других расходов, предусмотренных законодательством.
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