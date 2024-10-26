https://ria.ru/20241026/putin-1980231453.html

Путин поздравил 77 зенитный ракетный полк с присвоением нового звания

Путин поздравил 77 зенитный ракетный полк с присвоением нового звания - РИА Новости, 26.10.2024

Путин поздравил 77 зенитный ракетный полк с присвоением нового звания

Президент России Владимир Путин поздравил 77 зенитный ракетный полк с присвоением наименования "гвардейский", отметив, что умелые действия личного состава в... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:13

2024-10-26T10:13

2024-10-26T10:13

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 77 зенитный ракетный полк с присвоением наименования "гвардейский", отметив, что умелые действия личного состава в ходе СВО являются образцом выполнения воинского долга, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В пятницу Путин за массовый героизм и отвагу присвоил 77 зенитному ракетному полку почетное наименование "гвардейский". "Уважаемые товарищи... Поздравляю вас с присвоением 77 зенитному ракетному полку почетного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе СВО являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в сообщении. Президент выразил убежденность в том, что "воины-гвардейцы и впредь будут хранить верность присяге", с честью служить Родине, надежно обеспечивая безопасность и мирную жизнь граждан РФ.

https://ria.ru/20241020/voennosluzhaschiy-1978935814.html

https://ria.ru/20240823/brigada-1967976703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность