Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ и водружении флага в Горняке
Пушилин: 114-я бригада ВС России водрузила флаг на здание в Горняке в ДНР
© Фото : 114 БригадаБойцы 114-й мотострелковой бригады ВС РФ водрузили флаг России на здание в городе Горняк в ДНР. Кадр видео
© Фото : 114 Бригада
Бойцы 114-й мотострелковой бригады ВС РФ водрузили флаг России на здание в городе Горняк в ДНР. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прорыве обороны украинских войск и водружении 114-й бригадой ВС флага России на здание в городе Горняк в республике.
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"Сегодня бойцы подразделения водрузили флаг 114-й бригады на крышу одного из зданий в Горняке. <...> Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжелые удары по большим скоплениям живой силы противника", — заявил он в Telegram-канале.
Горняк (Селидовское направление) — город с населением около 10,5 тысячи человек, расположенный в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через Горняк проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, в городе расположено несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
Пушилин также подчеркнул, что это направление — стратегически важное.
Сегодня глава региона посетил город Украинск в ДНР, который Вооруженные силы России освободили в сентябре.
В понедельник Пушилин заявил, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в республике.
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