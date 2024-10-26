https://ria.ru/20241026/pushilin-1980290979.html

Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ и водружении флага в Горняке

Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ и водружении флага в Горняке - РИА Новости, 26.10.2024

Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ и водружении флага в Горняке

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прорыве обороны украинских войск и водружении 114-й бригадой ВС флага России на здание в городе Горняк в республике. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T20:13

2024-10-26T20:13

2024-10-26T20:50

специальная военная операция на украине

россия

горняк

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прорыве обороны украинских войск и водружении 114-й бригадой ВС флага России на здание в городе Горняк в республике. "Сегодня бойцы подразделения водрузили флаг 114-й бригады на крышу одного из зданий в Горняке. <...> Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжелые удары по большим скоплениям живой силы противника", — заявил он в Telegram-канале. Пушилин также подчеркнул, что это направление — стратегически важное. Сегодня глава региона посетил город Украинск в ДНР, который Вооруженные силы России освободили в сентябре. В понедельник Пушилин заявил, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в республике.

https://ria.ru/20241002/ugledar-1975911099.html

россия

горняк

донецкая народная республика

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россия, горняк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины