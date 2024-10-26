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Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ и водружении флага в Горняке - РИА Новости, 26.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 26.10.2024 (обновлено: 20:50 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/pushilin-1980290979.html
Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ и водружении флага в Горняке
Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ и водружении флага в Горняке - РИА Новости, 26.10.2024
Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ и водружении флага в Горняке
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прорыве обороны украинских войск и водружении 114-й бригадой ВС флага России на здание в городе Горняк в республике. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:13
2024-10-26T20:50
специальная военная операция на украине
россия
горняк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прорыве обороны украинских войск и водружении 114-й бригадой ВС флага России на здание в городе Горняк в республике. "Сегодня бойцы подразделения водрузили флаг 114-й бригады на крышу одного из зданий в Горняке. &lt;...&gt; Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжелые удары по большим скоплениям живой силы противника", — заявил он в Telegram-канале. Пушилин также подчеркнул, что это направление — стратегически важное. Сегодня глава региона посетил город Украинск в ДНР, который Вооруженные силы России освободили в сентябре. В понедельник Пушилин заявил, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в республике.
https://ria.ru/20241002/ugledar-1975911099.html
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горняк
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россия, горняк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Горняк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ и водружении флага в Горняке

Пушилин: 114-я бригада ВС России водрузила флаг на здание в Горняке в ДНР

© Фото : 114 БригадаБойцы 114-й мотострелковой бригады ВС РФ водрузили флаг России на здание в городе Горняк в ДНР. Кадр видео
Бойцы 114-й мотострелковой бригады ВС РФ водрузили флаг России на здание в городе Горняк в ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : 114 Бригада
Бойцы 114-й мотострелковой бригады ВС РФ водрузили флаг России на здание в городе Горняк в ДНР. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прорыве обороны украинских войск и водружении 114-й бригадой ВС флага России на здание в городе Горняк в республике.
«
"Сегодня бойцы подразделения водрузили флаг 114-й бригады на крышу одного из зданий в Горняке. <...> Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжелые удары по большим скоплениям живой силы противника", — заявил он в Telegram-канале.

Горняк (Селидовское направление) — город с населением около 10,5 тысячи человек, расположенный в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через Горняк проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, в городе расположено несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.

Пушилин также подчеркнул, что это направление — стратегически важное.
Сегодня глава региона посетил город Украинск в ДНР, который Вооруженные силы России освободили в сентябре.
В понедельник Пушилин заявил, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в республике.
Российские военнослужащие на крыше здания в Угледаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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2 октября, 11:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГорнякДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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