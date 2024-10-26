https://ria.ru/20241026/pushilin-1980285740.html
В освобожденном Украинске в ДНР повреждены все дома, заявил Пушилин
В освобожденном Украинске в ДНР повреждены все дома, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.10.2024
В освобожденном Украинске в ДНР повреждены все дома, заявил Пушилин
В освобожденном в конце сентября городе Украинске в ДНР повреждены все дома, многие из них полностью выгорели, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T19:31
2024-10-26T19:31
2024-10-26T19:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В освобожденном в конце сентября городе Украинске в ДНР повреждены все дома, многие из них полностью выгорели, сообщил глава республики Денис Пушилин. Глава ДНР побывал в освобожденном Украинске. В своем Telegram-канале он выложил соответствующие видеокадры. "Проехал через освобожденные Галицыновку, Мемрик, Лесовку, чтобы добраться до Украинска. В нем в разной степени повреждены все жилые дома, очень много полностью выгоревших", - заявил Пушилин. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Украинск 26 сентября.
https://ria.ru/20241021/logistika-1979065222.html
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин
В освобожденном Украинске в ДНР повреждены все дома, заявил Пушилин
Пушилин: в освобожденном Украинске в ДНР повреждены все дома, многие выгорели