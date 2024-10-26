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Премьер Британии призвал Иран воздержаться от ответа на атаку Израиля - РИА Новости, 26.10.2024
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10:34 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/premer-1980232803.html
Премьер Британии призвал Иран воздержаться от ответа на атаку Израиля
Премьер Британии призвал Иран воздержаться от ответа на атаку Израиля - РИА Новости, 26.10.2024
Премьер Британии призвал Иран воздержаться от ответа на атаку Израиля
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Иран воздержаться от ответа на ночную атаку Израиля по военным объектам и воззвал стороны к сдержанности. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:34
2024-10-26T10:34
в мире
тегеран (город)
кир стармер
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Иран воздержаться от ответа на ночную атаку Израиля по военным объектам и воззвал стороны к сдержанности. "Израиль имеет право на самооборону против иранской агрессии. Я также ясно считаю, что мы должны избежать дальнейшей региональной эскалации и призвать все стороны к проявлению сдержанности. Иран не должен давать ответ", - сказал он на пресс-конференции в Самоа. Трансляцию вел телеканал Sky News. Стармер заявил, что власти Британии пристально следят за развитием ситуации и продолжат работать с союзниками для снижения напряженности в регионе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/iran-1980206909.html
https://ria.ru/20241026/izrail-1980216225.html
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в мире, тегеран (город), кир стармер, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тегеран (город), Кир Стармер, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Премьер Британии призвал Иран воздержаться от ответа на атаку Израиля

Премьер Британии Стармер призвал Иран не отвечать на ночную атаку Израиля

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Иран воздержаться от ответа на ночную атаку Израиля по военным объектам и воззвал стороны к сдержанности.
"Израиль имеет право на самооборону против иранской агрессии. Я также ясно считаю, что мы должны избежать дальнейшей региональной эскалации и призвать все стороны к проявлению сдержанности. Иран не должен давать ответ", - сказал он на пресс-конференции в Самоа. Трансляцию вел телеканал Sky News.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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Стармер заявил, что власти Британии пристально следят за развитием ситуации и продолжат работать с союзниками для снижения напряженности в регионе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
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В миреТегеран (город)Кир СтармерОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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