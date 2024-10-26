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Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, сообщило подполье - РИА Новости, 26.10.2024
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04:51 26.10.2024 (обновлено: 08:42 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/podpole-1980206201.html
Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, сообщило подполье
Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, сообщило подполье - РИА Новости, 26.10.2024
Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, сообщило подполье
Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:51
2024-10-26T08:42
в мире
николаевская область
украина
одесса
вооруженные силы украины
мобилизация
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Он предоставил агентству видео, которое снял один из задержанных ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. – При. ред.) в Вознесенске Николаевской области. Автор показывает подвал, в котором он должен содержаться, и комментирует: "Такая бомжатня, стоя спать буду". "Это подвальное помещение, где держат отловленных мужиков в городе Вознесенск Николаевской области. Запихивают отловленных в такие места, чтобы минимизировать возможность побега", — пояснил РИА Новости Лебедев. Как сообщали ему местные жители, задержанным не дают еды и воды, пока они не подпишут бумагу о добровольном вступлении в ВСУ. По словам Лебедева, после подписания документов бронь "уже не поможет". При отказе подписывать бумаги о добровольной мобилизации, пойманного могут избить и забить до смерти, рассказал Лебедев. Собеседник агентства сообщил о "добровольце" из Одессы, который не помнит, как подписал документы: он в ТЦК попросил попить воды, а пришел в себя через три дня. Документы все были подписаны, но как он это делал, так называемый новобранец не помнил.
https://ria.ru/20241018/ttsk-1978644133.html
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николаевская область
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353
60
353
60
Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды
"Такая бомжатня, стоя спать буду". Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Лебедев, предоставив видео, снятое одним из задержанных ТЦК.
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в мире, николаевская область, украина, одесса, вооруженные силы украины, мобилизация, сергей лебедев
В мире, Николаевская область, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, мобилизация, Сергей Лебедев
Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, сообщило подполье

Подполье: украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он предоставил агентству видео, которое снял один из задержанных ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. – При. ред.) в Вознесенске Николаевской области. Автор показывает подвал, в котором он должен содержаться, и комментирует: "Такая бомжатня, стоя спать буду".
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"Это подвальное помещение, где держат отловленных мужиков в городе Вознесенск Николаевской области. Запихивают отловленных в такие места, чтобы минимизировать возможность побега", — пояснил РИА Новости Лебедев.
Как сообщали ему местные жители, задержанным не дают еды и воды, пока они не подпишут бумагу о добровольном вступлении в ВСУ. По словам Лебедева, после подписания документов бронь "уже не поможет". При отказе подписывать бумаги о добровольной мобилизации, пойманного могут избить и забить до смерти, рассказал Лебедев.
Собеседник агентства сообщил о "добровольце" из Одессы, который не помнит, как подписал документы: он в ТЦК попросил попить воды, а пришел в себя через три дня. Документы все были подписаны, но как он это делал, так называемый новобранец не помнил.
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В миреНиколаевская областьУкраинаОдессаВооруженные силы УкраинымобилизацияСергей Лебедев
 
 
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