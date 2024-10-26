https://ria.ru/20241026/podpole-1980206201.html

Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, сообщило подполье

Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, сообщило подполье - РИА Новости, 26.10.2024

Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, сообщило подполье

Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:51

2024-10-26T04:51

2024-10-26T08:42

в мире

николаевская область

украина

одесса

вооруженные силы украины

мобилизация

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980220927_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9decc615c20abe115ec5b9d1d3cc760a.jpg

ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Он предоставил агентству видео, которое снял один из задержанных ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. – При. ред.) в Вознесенске Николаевской области. Автор показывает подвал, в котором он должен содержаться, и комментирует: "Такая бомжатня, стоя спать буду". "Это подвальное помещение, где держат отловленных мужиков в городе Вознесенск Николаевской области. Запихивают отловленных в такие места, чтобы минимизировать возможность побега", — пояснил РИА Новости Лебедев. Как сообщали ему местные жители, задержанным не дают еды и воды, пока они не подпишут бумагу о добровольном вступлении в ВСУ. По словам Лебедева, после подписания документов бронь "уже не поможет". При отказе подписывать бумаги о добровольной мобилизации, пойманного могут избить и забить до смерти, рассказал Лебедев. Собеседник агентства сообщил о "добровольце" из Одессы, который не помнит, как подписал документы: он в ТЦК попросил попить воды, а пришел в себя через три дня. Документы все были подписаны, но как он это делал, так называемый новобранец не помнил.

https://ria.ru/20241018/ttsk-1978644133.html

https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html

николаевская область

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды "Такая бомжатня, стоя спать буду". Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Лебедев, предоставив видео, снятое одним из задержанных ТЦК. 2024-10-26T04:51 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаевская область, украина, одесса, вооруженные силы украины, мобилизация, сергей лебедев