https://ria.ru/20241026/pobeg-1980234038.html

В Липецкой области создали штаб после побега заключенных

В Липецкой области создали штаб после побега заключенных - РИА Новости, 26.10.2024

В Липецкой области создали штаб после побега заключенных

Группа центрального аппарата ФСИН направлена в Липецкую область после побега 6 заключенных, сформирован штаб по розыску беглецов, сообщает пресс-бюро ведомства. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:57

2024-10-26T10:57

2024-10-26T10:59

липецкая область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Группа центрального аппарата ФСИН направлена в Липецкую область после побега 6 заключенных, сформирован штаб по розыску беглецов, сообщает пресс-бюро ведомства."По факту побега осужденных из ИК-2 УФСИН России по Липецкой области в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. В ведомстве сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию осужденных. Для организации и участия в оперативно-розыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 26 октября в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка.

https://ria.ru/20240919/ik-19-1973549608.html

липецкая область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия