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В Липецкой области создали штаб после побега заключенных
В Липецкой области создали штаб после побега заключенных - РИА Новости, 26.10.2024
В Липецкой области создали штаб после побега заключенных
Группа центрального аппарата ФСИН направлена в Липецкую область после побега 6 заключенных, сформирован штаб по розыску беглецов, сообщает пресс-бюро ведомства. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:57
2024-10-26T10:57
2024-10-26T10:59
липецкая область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Группа центрального аппарата ФСИН направлена в Липецкую область после побега 6 заключенных, сформирован штаб по розыску беглецов, сообщает пресс-бюро ведомства."По факту побега осужденных из ИК-2 УФСИН России по Липецкой области в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. В ведомстве сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию осужденных. Для организации и участия в оперативно-розыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 26 октября в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка.
https://ria.ru/20240919/ik-19-1973549608.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Липецкая область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
В Липецкой области создали штаб после побега заключенных
В Липецкой области создали штаб по розыску сбежавших из колонии заключенных