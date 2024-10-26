Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области создали штаб после побега заключенных - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 26.10.2024 (обновлено: 10:59 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/pobeg-1980234038.html
В Липецкой области создали штаб после побега заключенных
В Липецкой области создали штаб после побега заключенных - РИА Новости, 26.10.2024
В Липецкой области создали штаб после побега заключенных
Группа центрального аппарата ФСИН направлена в Липецкую область после побега 6 заключенных, сформирован штаб по розыску беглецов, сообщает пресс-бюро ведомства. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:57
2024-10-26T10:59
липецкая область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Группа центрального аппарата ФСИН направлена в Липецкую область после побега 6 заключенных, сформирован штаб по розыску беглецов, сообщает пресс-бюро ведомства."По факту побега осужденных из ИК-2 УФСИН России по Липецкой области в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. В ведомстве сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию осужденных. Для организации и участия в оперативно-розыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 26 октября в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка.
https://ria.ru/20240919/ik-19-1973549608.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Липецкая область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
В Липецкой области создали штаб после побега заключенных

В Липецкой области создали штаб по розыску сбежавших из колонии заключенных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Группа центрального аппарата ФСИН направлена в Липецкую область после побега 6 заключенных, сформирован штаб по розыску беглецов, сообщает пресс-бюро ведомства.
"По факту побега осужденных из ИК-2 УФСИН России по Липецкой области в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. В ведомстве сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию осужденных. Для организации и участия в оперативно-розыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 26 октября в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка.
Военная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Заключенный из ИК-19, где был захват заложников, отправлен в другую колонию
19 сентября, 06:14
 
Липецкая областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала