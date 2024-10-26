Рейтинг@Mail.ru
УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 26.10.2024 (обновлено: 10:40 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/pobeg-1980232455.html
УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии
УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии - РИА Новости, 26.10.2024
УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии
Шесть заключенных сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через подкоп, за ними направлены группы преследования, сообщает региональное УФСИН. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:28
2024-10-26T10:40
происшествия
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Шесть заключенных сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через подкоп, за ними направлены группы преследования, сообщает региональное УФСИН."Двадцать шестого октября в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия 6 осужденных", - говорится в сообщении.Отмечается, что по тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены временные розыскные посты, оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных."По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег", - уточняется в релизе.Ведомство добавило, что после побега заключенных назначена служебная проверка."Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240827/koloniya-1968658100.html
https://ria.ru/20240924/dopros-1974500520.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, липецкая область
Происшествия, Липецкая область
УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии

УФСИН: шесть заключенных сбежали из липецкой колонии через подкоп

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Шесть заключенных сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через подкоп, за ними направлены группы преследования, сообщает региональное УФСИН.
"Двадцать шестого октября в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия 6 осужденных", - говорится в сообщении.
Больница, куда привезли пострадавших из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
ФСИН поощрит осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь сотрудникам
27 августа, 08:57
Отмечается, что по тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены временные розыскные посты, оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных.
"По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег", - уточняется в релизе.
Ведомство добавило, что после побега заключенных назначена служебная проверка.
"Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Допрос одного из заключенных, готовивших побег из нижегородской колонии - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
СК показал допрос осужденного, готовившего побег из нижегородской колонии
24 сентября, 20:38
 
ПроисшествияЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала