https://ria.ru/20241026/pobeg-1980232455.html

УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии

УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии - РИА Новости, 26.10.2024

УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии

Шесть заключенных сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через подкоп, за ними направлены группы преследования, сообщает региональное УФСИН. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:28

2024-10-26T10:28

2024-10-26T10:40

происшествия

липецкая область

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Шесть заключенных сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через подкоп, за ними направлены группы преследования, сообщает региональное УФСИН."Двадцать шестого октября в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия 6 осужденных", - говорится в сообщении.Отмечается, что по тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены временные розыскные посты, оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных."По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег", - уточняется в релизе.Ведомство добавило, что после побега заключенных назначена служебная проверка."Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240827/koloniya-1968658100.html

https://ria.ru/20240924/dopros-1974500520.html

липецкая область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, липецкая область