https://ria.ru/20241026/pobeg-1980232455.html
УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии
УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии - РИА Новости, 26.10.2024
УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии
Шесть заключенных сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через подкоп, за ними направлены группы преследования, сообщает региональное УФСИН. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:28
2024-10-26T10:28
2024-10-26T10:40
происшествия
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Шесть заключенных сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через подкоп, за ними направлены группы преследования, сообщает региональное УФСИН."Двадцать шестого октября в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия 6 осужденных", - говорится в сообщении.Отмечается, что по тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены временные розыскные посты, оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных."По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег", - уточняется в релизе.Ведомство добавило, что после побега заключенных назначена служебная проверка."Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240827/koloniya-1968658100.html
https://ria.ru/20240924/dopros-1974500520.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область
Происшествия, Липецкая область
УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии
УФСИН: шесть заключенных сбежали из липецкой колонии через подкоп
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Шесть заключенных сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через подкоп, за ними направлены группы преследования, сообщает
региональное УФСИН.
"Двадцать шестого октября в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия 6 осужденных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены временные розыскные посты, оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных.
"По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег", - уточняется в релизе.
Ведомство добавило, что после побега заключенных назначена служебная проверка.
"Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.