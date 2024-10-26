https://ria.ru/20241026/penza-1980262011.html

В Пензе проверяют информацию об избиении ребенка в школе

В Пензе проверяют информацию об избиении ребенка в школе - РИА Новости, 26.10.2024

В Пензе проверяют информацию об избиении ребенка в школе

Следователи в Пензе проверяют публикации в соцсетях о том, что пятеро пятиклассников избили в школе девятилетнего ребенка, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T15:38

2024-10-26T15:38

2024-10-26T16:18

происшествия

россия

пенза

пензенская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 26 окт — РИА Новости. Следователи в Пензе проверяют публикации в соцсетях о том, что пятеро пятиклассников избили в школе девятилетнего ребенка, сообщил СК в Telegram-канале. "Зная о происходящем, администрация школы мер не принимает. Помимо этого, сообщается, что со стороны родителей нападавших детей, а также со стороны администрации школы оказывалось открытое моральное давление на потерпевших", — говорится в публикации.Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад руководителя регионального следственного управления о ходе проверки.

https://ria.ru/20241010/intsident-1977323182.html

россия

пенза

пензенская область

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Наталья Макарова

происшествия, россия, пенза, пензенская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)