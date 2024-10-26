https://ria.ru/20241026/penza-1980262011.html
В Пензе проверяют информацию об избиении ребенка в школе
В Пензе проверяют информацию об избиении ребенка в школе - РИА Новости, 26.10.2024
В Пензе проверяют информацию об избиении ребенка в школе
Следователи в Пензе проверяют публикации в соцсетях о том, что пятеро пятиклассников избили в школе девятилетнего ребенка, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:38
2024-10-26T15:38
2024-10-26T16:18
происшествия
россия
пенза
пензенская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 26 окт — РИА Новости. Следователи в Пензе проверяют публикации в соцсетях о том, что пятеро пятиклассников избили в школе девятилетнего ребенка, сообщил СК в Telegram-канале. "Зная о происходящем, администрация школы мер не принимает. Помимо этого, сообщается, что со стороны родителей нападавших детей, а также со стороны администрации школы оказывалось открытое моральное давление на потерпевших", — говорится в публикации.Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад руководителя регионального следственного управления о ходе проверки.
https://ria.ru/20241010/intsident-1977323182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пенза, пензенская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пенза, Пензенская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пензе проверяют информацию об избиении ребенка в школе
СК проверит информацию об избиении 9-летнего школьника в Пензе пятиклассниками