https://ria.ru/20241026/parlament-1980293891.html

"Грузинская мечта" заявила о получении около 90 мандатов в парламенте

"Грузинская мечта" заявила о получении около 90 мандатов в парламенте - РИА Новости, 26.10.2024

"Грузинская мечта" заявила о получении около 90 мандатов в парламенте

Правящая партия "Грузинская мечта" получает парламентское большинство или около 90 мандатов из 150, заявил лидер политсилы Мамука Мдинарадзе, сославшись на... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T20:36

2024-10-26T20:36

2024-10-26T20:46

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" получает парламентское большинство или около 90 мандатов из 150, заявил лидер политсилы Мамука Мдинарадзе, сославшись на первые данные ЦИК республики."По нашим подсчетам, это около 90-91 мандатов… мы получили твердое большинство", - заявил Мдинарадзе на брифинге.Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

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парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, россия, грузия