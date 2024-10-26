https://ria.ru/20241026/orban-1980291332.html

Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой до объявления итогов выборов

Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой до объявления итогов выборов - РИА Новости, 26.10.2024

Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой до объявления итогов выборов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей"... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T20:17

2024-10-26T20:17

2024-10-26T20:25

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грузия

виктор орбан

грузинская мечта - демократическая грузия

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БУДАПЕШТ, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой.Согласно exit poll проправительственного телеканала "Имеди", "Грузинская мечта" набрала на выборах 56,1% голосов и получила большинство в парламенте страны. При этом оппозиционная телекомпания "Формула" опубликовала данные по итогам exit poll компании Edison research, согласно которым оппозиция по итогам выборов суммарно получит 83 мандата в парламенте, а партия "Грузинская мечта" - 67 мандата."Поздравляю премьер-министра Кобахидзе и партию "Грузинская мечта" с ошеломляющей победой на сегодняшних парламентских выборах. Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня заставил услышать свой голос!" - написал Орбан в соцсети Х.Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, грузия, виктор орбан, грузинская мечта - демократическая грузия