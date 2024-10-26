https://ria.ru/20241026/oppozitsiya-1980289770.html

Грузинская оппозиция празднует победу на выборах после данных exit poll

Грузинская оппозиция празднует победу на выборах после данных exit poll - РИА Новости, 26.10.2024

Грузинская оппозиция празднует победу на выборах после данных exit poll

Оппозиция Грузии празднует победу после данных exit poll оппозиционного ТВ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T19:58

2024-10-26T19:58

2024-10-26T19:59

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ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Оппозиция Грузии празднует победу после данных exit poll оппозиционного ТВ, передает корреспондент РИА Новости. "Победила Европа, победила Грузия. Победила оппозиция!" - заявила Тина Бокучава, председатель "Единого национального движения". Ранее оппозиционная телекомпания "Формула" опубликовала данные по итогам exit poll компании Edison research, согласно которым оппозиция по итогам выборов суммарно получит 83 мандата в парламенте, а партия "Грузинская мечта" - 67 мандата. При этом сторонники и руководство правящей партии "Грузинская мечта" бурно отпраздновали информацию о победе на парламентских выборах. Согласно exit poll проправительственного телеканала "Имеди", "Грузинская мечта" набрала на выборах 56,1% голосов и получила большинство в парламенте страны. Сторонники партии, ждавшие результат на площадке у офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси, встретили эту информацию триумфальными возгласами. Под аплодисменты собравшихся на сцену там поднялись первые лица партии, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе и основателя, почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили. Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/yavka-1980271763.html

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980283088.html

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в мире, грузия, европа, тбилиси, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии — 2024