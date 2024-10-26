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В Одессе произошел масштабный пожар после сообщений о взрыве - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 26.10.2024 (обновлено: 00:47 27.10.2024)
https://ria.ru/20241026/odessa-1980305459.html
В Одессе произошел масштабный пожар после сообщений о взрыве
В Одессе произошел масштабный пожар после сообщений о взрыве - РИА Новости, 27.10.2024
В Одессе произошел масштабный пожар после сообщений о взрыве
Масштабный пожар со звуками детонации произошел в Одессе на юге Украины после сообщений о взрыве, сообщает в субботу агентство УНИАН. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-26T22:59
2024-10-27T00:47
специальная военная операция на украине
одесса
украина
геннадий труханов
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Масштабный пожар со звуками детонации произошел в Одессе на юге Украины после сообщений о взрыве, сообщает в субботу агентство УНИАН. Ранее в субботу мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги. "В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Официальной информации о пожаре пока не поступало.
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одесса, украина, геннадий труханов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Геннадий Труханов, Происшествия
В Одессе произошел масштабный пожар после сообщений о взрыве

УНИАН: в Одессе после взрыва начался большой пожар с детонацией

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Масштабный пожар со звуками детонации произошел в Одессе на юге Украины после сообщений о взрыве, сообщает в субботу агентство УНИАН.
Ранее в субботу мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги.
"В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Официальной информации о пожаре пока не поступало.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаГеннадий ТрухановПроисшествия
 
 
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