https://ria.ru/20241026/odessa-1980248428.html
Жители Одессы устроили бунт против силовой мобилизации
Жители Одессы устроили бунт против силовой мобилизации - РИА Новости, 26.10.2024
Жители Одессы устроили бунт против силовой мобилизации
Жители Одессы дали отпор сотрудникам военкомата, нагрянувшим с облавой на местный рынок, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T13:24
2024-10-26T13:24
2024-10-26T14:09
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Жители Одессы дали отпор сотрудникам военкомата, нагрянувшим с облавой на местный рынок, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Одессе начался бунт против военкомов на рынке "7-й километр", — говорится в публикации. Как сообщило издание, сотрудники военкомата пришли на рынок и захватили большое количество мужчин. Местным жителям удалось вытеснить военных с территории и отбить задержанных. Публикуются видео, снятые очевидцами. Горожане перекрыли железные ворота рынка, слышны удары по металлу. Предположительно, сотрудники военкомата пытаются их взломать. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, которые проводят сотрудники военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, произошла облава на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете расходятся видео, на которых представители украинских военкоматов, применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные в военкомате. Для этого надо прийти лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html
https://ria.ru/20241024/mobilizatsiya-1979863655.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Бунт против военкомов на рынке в Одессе
Бунт против военкомов на рынке в Одессе
2024-10-26T13:24
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесса, киев, днепропетровск
В мире, Одесса, Киев, Днепропетровск, Специальная военная операция на Украине
Жители Одессы устроили бунт против силовой мобилизации
"Страна.ua": жители Одессы устроили бунт против сотрудников военкомата на рынке
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Жители Одессы дали отпор сотрудникам военкомата, нагрянувшим с облавой на местный рынок, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале
.
"В Одессе начался бунт против военкомов на рынке "7-й километр", — говорится в публикации.
Как сообщило издание, сотрудники военкомата пришли на рынок и захватили большое количество мужчин. Местным жителям удалось вытеснить военных с территории и отбить задержанных.
Публикуются видео, снятые очевидцами. Горожане перекрыли железные ворота рынка, слышны удары по металлу. Предположительно, сотрудники военкомата пытаются их взломать.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, которые проводят сотрудники военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, произошла облава на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете расходятся видео, на которых представители украинских военкоматов, применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные в военкомате. Для этого надо прийти лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Сроки демобилизации в документе не прописаны.