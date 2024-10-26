https://ria.ru/20241026/odessa-1980248428.html

Жители Одессы устроили бунт против силовой мобилизации

Жители Одессы устроили бунт против силовой мобилизации - РИА Новости, 26.10.2024

Жители Одессы устроили бунт против силовой мобилизации

Жители Одессы дали отпор сотрудникам военкомата, нагрянувшим с облавой на местный рынок, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T13:24

2024-10-26T13:24

2024-10-26T14:09

в мире

одесса

киев

днепропетровск

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980252422_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_958498a0a3efd4529adff45b758f7ac1.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Жители Одессы дали отпор сотрудникам военкомата, нагрянувшим с облавой на местный рынок, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Одессе начался бунт против военкомов на рынке "7-й километр", — говорится в публикации. Как сообщило издание, сотрудники военкомата пришли на рынок и захватили большое количество мужчин. Местным жителям удалось вытеснить военных с территории и отбить задержанных. Публикуются видео, снятые очевидцами. Горожане перекрыли железные ворота рынка, слышны удары по металлу. Предположительно, сотрудники военкомата пытаются их взломать. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, которые проводят сотрудники военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, произошла облава на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете расходятся видео, на которых представители украинских военкоматов, применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные в военкомате. Для этого надо прийти лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html

https://ria.ru/20241024/mobilizatsiya-1979863655.html

https://ria.ru/20241021/vsu-1979103052.html

одесса

киев

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бунт против военкомов на рынке в Одессе Бунт против военкомов на рынке в Одессе 2024-10-26T13:24 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесса, киев, днепропетровск