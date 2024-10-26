https://ria.ru/20241026/naemnik-1980208794.html

Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян, узнало РИА Новости

Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян, узнало РИА Новости - РИА Новости, 26.10.2024

Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян, узнало РИА Новости

Заочно арестованный российским судом наемник из США Дэниэл Бернард Ребар, участвовавший во вторжении в Курскую область, оскорблял россиян и превозносил... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T05:39

2024-10-26T05:39

2024-10-26T05:39

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

пятерочка (сеть магазинов)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Заочно арестованный российским судом наемник из США Дэниэл Бернард Ребар, участвовавший во вторжении в Курскую область, оскорблял россиян и превозносил украинцев, выяснило РИА Новости, изучив соцсети боевика. Как сообщили ранее РИА Новости в Следственном комитете, Ребар заочно обвиняется в совершении теракта, наемничестве, убийстве, а также иных преступлениях, совершенных в Курской области. В соцсетях Ребар активно публикует видео, на которых призывает оказывать поддержку ВСУ. В ролике, опубликованном в апреле, боевик признается, что находится на Украине уже три года. В другом видео Ребар заявляет, что является "первым из двора, кто посещает Россию в качестве оккупанта". В аккаунте наемника несколько видео и фотографий, судя по всему, сделанных на территории России - в частности, на фоне магазина "Пятерочка". В одном из роликов американец заявляет, что находится в российской Судже. На всех видео Ребар в военной форме с шевроном "медик". При этом не исключено, что он может выполнять и пропагандистскую функцию – наемник без запинок изъясняется длинными складными фразами, нередко прибегая к литературным тропам. При этом нередко он рассуждает о способах и видах пропаганды. В своих заявлениях американец превозносит украинский народ, называя его идеальным. При этом он демонстрирует пренебрежение к россиянам. "Я хочу объяснить термин, который применяю к российскому народу. И термин, который я применяю к русским, это "лягушки", - заявляет Ребар. Ранее в СК РФ сообщали, что, по версии следствия, Ребар и другие наемники, будучи вооруженными, используя взрывные устройства и военную технику, в начале сентября незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240820/ssha-1967408831.html

https://ria.ru/20240930/khabbard-1975453017.html

https://ria.ru/20241025/naemnik-1980106376.html

россия

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, пятерочка (сеть магазинов), следственный комитет россии (ск рф), происшествия