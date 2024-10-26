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Фонтан на ВДНХ "Золотой Колос" подготовили к зиме - РИА Новости, 30.10.2024
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13:30 26.10.2024 (обновлено: 14:00 30.10.2024)
https://ria.ru/20241026/moskva-1980908542.html
Фонтан на ВДНХ "Золотой Колос" подготовили к зиме
Фонтан на ВДНХ "Золотой Колос" подготовили к зиме - РИА Новости, 30.10.2024
Фонтан на ВДНХ "Золотой Колос" подготовили к зиме
Специалисты подготовили к зиме фонтан "Золотой Колос", который находится в Москве на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-26T13:30
2024-10-30T14:00
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты подготовили к зиме фонтан "Золотой Колос", который находится в Москве на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Подготовили фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ к зиме. Специалисты "Гормоста" промыли нижнюю часть сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитный постамент, очистили мозаики из смальты с помощью мягких щеточек", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что для промывки верхушки фонтана высотой 16 метров задействовали альпинистов. Для того, чтобы добраться до фонтана в центре Третьего Каменского пруда, использовали лодки.
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городское хозяйство москвы, москва, вднх, гормост
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, ВДНХ, Гормост

Фонтан на ВДНХ "Золотой Колос" подготовили к зиме

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонсервация фонтана "Золотой колос" на ВДНХ
Консервация фонтана Золотой колос на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Консервация фонтана "Золотой колос" на ВДНХ
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты подготовили к зиме фонтан "Золотой Колос", который находится в Москве на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Подготовили фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ к зиме. Специалисты "Гормоста" промыли нижнюю часть сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитный постамент, очистили мозаики из смальты с помощью мягких щеточек", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что для промывки верхушки фонтана высотой 16 метров задействовали альпинистов. Для того, чтобы добраться до фонтана в центре Третьего Каменского пруда, использовали лодки.
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