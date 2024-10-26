https://ria.ru/20241026/moskva-1980908542.html

Фонтан на ВДНХ "Золотой Колос" подготовили к зиме

Фонтан на ВДНХ "Золотой Колос" подготовили к зиме - РИА Новости, 30.10.2024

Фонтан на ВДНХ "Золотой Колос" подготовили к зиме

Специалисты подготовили к зиме фонтан "Золотой Колос", который находится в Москве на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-26T13:30

2024-10-26T13:30

2024-10-30T14:00

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты подготовили к зиме фонтан "Золотой Колос", который находится в Москве на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Подготовили фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ к зиме. Специалисты "Гормоста" промыли нижнюю часть сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитный постамент, очистили мозаики из смальты с помощью мягких щеточек", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что для промывки верхушки фонтана высотой 16 метров задействовали альпинистов. Для того, чтобы добраться до фонтана в центре Третьего Каменского пруда, использовали лодки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, вднх, гормост