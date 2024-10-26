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Фонтан на ВДНХ "Золотой Колос" подготовили к зиме
Фонтан на ВДНХ "Золотой Колос" подготовили к зиме - РИА Новости, 30.10.2024
Фонтан на ВДНХ "Золотой Колос" подготовили к зиме
Специалисты подготовили к зиме фонтан "Золотой Колос", который находится в Москве на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-26T13:30
2024-10-26T13:30
2024-10-30T14:00
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты подготовили к зиме фонтан "Золотой Колос", который находится в Москве на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Подготовили фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ к зиме. Специалисты "Гормоста" промыли нижнюю часть сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитный постамент, очистили мозаики из смальты с помощью мягких щеточек", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что для промывки верхушки фонтана высотой 16 метров задействовали альпинистов. Для того, чтобы добраться до фонтана в центре Третьего Каменского пруда, использовали лодки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, вднх, гормост
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, ВДНХ, Гормост