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Ефимов: на юго-западе Москвы по КРТ построят дома, соцобъекты и офисы - РИА Новости, 26.10.2024
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12:06 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/moskva-1980198870.html
Ефимов: на юго-западе Москвы по КРТ построят дома, соцобъекты и офисы
Ефимов: на юго-западе Москвы по КРТ построят дома, соцобъекты и офисы - РИА Новости, 26.10.2024
Ефимов: на юго-западе Москвы по КРТ построят дома, соцобъекты и офисы
В районе Южное Бутово на юго-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить жилой квартал площадью более 130 тысяч... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:06
2024-10-26T12:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В районе Южное Бутово на юго-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить жилой квартал площадью более 130 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По проекту на двух неэффективно используемых участках общей площадью 14,54 гектара запланировано строительство современного жилого квартала. В нем появится более 131,7 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в реализацию проекта составят около 28,32 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 870,06 миллиона рублей. В итоге в Южном Бутове создадут свыше 2,1 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, предназначенные для редевелопмента участки расположены в районе станции МЦД-2 Бутово. По программе КРТ вдоль Варшавского шоссе построят жилье совокупной площадью свыше 51 тысячи квадратных метров, а также около 58 тысяч "квадратов" общественно-деловые объекты площадью 57,61 тысячи квадратных метров, включая торгово-офисный комплекс и общественный центр.Кроме того, более 23 тысяч квадратных метров недвижимости, включая малоэтажные дома, торгово-бытовой комплекс, медцентр, запланированы к строительству вдоль Синельниковской улицы, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20241023/efimov-1979652367.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на юго-западе Москвы по КРТ построят дома, соцобъекты и офисы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В районе Южное Бутово на юго-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить жилой квартал площадью более 130 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По проекту на двух неэффективно используемых участках общей площадью 14,54 гектара запланировано строительство современного жилого квартала. В нем появится более 131,7 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в реализацию проекта составят около 28,32 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 870,06 миллиона рублей. В итоге в Южном Бутове создадут свыше 2,1 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Ефимов: в Москве реализуется 97 проектов КРТ
23 октября, 18:36
Как уточняется в сообщении, предназначенные для редевелопмента участки расположены в районе станции МЦД-2 Бутово. По программе КРТ вдоль Варшавского шоссе построят жилье совокупной площадью свыше 51 тысячи квадратных метров, а также около 58 тысяч "квадратов" общественно-деловые объекты площадью 57,61 тысячи квадратных метров, включая торгово-офисный комплекс и общественный центр.
Кроме того, более 23 тысяч квадратных метров недвижимости, включая малоэтажные дома, торгово-бытовой комплекс, медцентр, запланированы к строительству вдоль Синельниковской улицы, добавляется в пресс-релизе.
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