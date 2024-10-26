https://ria.ru/20241026/migranty-1980265558.html

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов - РИА Новости, 26.10.2024

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Владимир Путин подписал закон о борьбе с легализацией мигрантов в России через фиктивные браки, документ разместили на портале официального опубликования... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T16:10

2024-10-26T16:10

2024-10-26T17:26

россия

общество

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_0:156:2986:1836_1920x0_80_0_0_ee89904b7a98999b0f7577f0aea740aa.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о борьбе с легализацией мигрантов в России через фиктивные браки, документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.Иностранец сможет претендовать на получение вида на жительство в упрощенном порядке после трех лет брака с постоянно проживающим в стране гражданином России.Кроме того, таким основанием может стать наличие ребенка, который постоянно живет в России и имеет гражданство. У второго родителя также должен быть российский паспорт.В суде необходимо подтвердить факт совместного проживания с ребенком или другим родителем не менее трех лет до момента обращения за видом на жительство.Разрешение на временное проживание или вид на жительство будут аннулировать, если суд отменит усыновление, запись об установлении отцовства, либо признает недействительным брак, которые стали основанием для упрощенного получения документов.Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, после ужесточения требований заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения разрешения на временное проживание.Законопроект внесли в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторы — сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

https://ria.ru/20241017/gosduma-1978427077.html

https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html

https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976835044.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, владимир путин