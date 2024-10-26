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Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов - РИА Новости, 26.10.2024
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16:10 26.10.2024 (обновлено: 17:26 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/migranty-1980265558.html
Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов - РИА Новости, 26.10.2024
Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Владимир Путин подписал закон о борьбе с легализацией мигрантов в России через фиктивные браки, документ разместили на портале официального опубликования... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:10
2024-10-26T17:26
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о борьбе с легализацией мигрантов в России через фиктивные браки, документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.Иностранец сможет претендовать на получение вида на жительство в упрощенном порядке после трех лет брака с постоянно проживающим в стране гражданином России.Кроме того, таким основанием может стать наличие ребенка, который постоянно живет в России и имеет гражданство. У второго родителя также должен быть российский паспорт.В суде необходимо подтвердить факт совместного проживания с ребенком или другим родителем не менее трех лет до момента обращения за видом на жительство.Разрешение на временное проживание или вид на жительство будут аннулировать, если суд отменит усыновление, запись об установлении отцовства, либо признает недействительным брак, которые стали основанием для упрощенного получения документов.Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, после ужесточения требований заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения разрешения на временное проживание.Законопроект внесли в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторы — сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
https://ria.ru/20241017/gosduma-1978427077.html
https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html
https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976835044.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Путин подписал закон о борьбе с браками мигрантов ради легализации в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка документов у мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о борьбе с легализацией мигрантов в России через фиктивные браки, документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.
Иностранец сможет претендовать на получение вида на жительство в упрощенном порядке после трех лет брака с постоянно проживающим в стране гражданином России.
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Кроме того, таким основанием может стать наличие ребенка, который постоянно живет в России и имеет гражданство. У второго родителя также должен быть российский паспорт.
В суде необходимо подтвердить факт совместного проживания с ребенком или другим родителем не менее трех лет до момента обращения за видом на жительство.
Разрешение на временное проживание или вид на жительство будут аннулировать, если суд отменит усыновление, запись об установлении отцовства, либо признает недействительным брак, которые стали основанием для упрощенного получения документов.
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Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, после ужесточения требований заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения разрешения на временное проживание.
Законопроект внесли в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторы — сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
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