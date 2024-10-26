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МИД заявил о мошеннической схеме Брюсселя по присвоению чужой собственности - РИА Новости, 26.10.2024
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18:33 26.10.2024 (обновлено: 18:57 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/mid-1980280508.html
МИД заявил о мошеннической схеме Брюсселя по присвоению чужой собственности
МИД заявил о мошеннической схеме Брюсселя по присвоению чужой собственности - РИА Новости, 26.10.2024
МИД заявил о мошеннической схеме Брюсселя по присвоению чужой собственности
Решение Евросоюза выделить Киеву дополнительный кредит на сумму 35 миллиардов долларов - мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, ответ... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:33
2024-10-26T18:57
брюссель
россия
евросоюз
киев
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Решение Евросоюза выделить Киеву дополнительный кредит на сумму 35 миллиардов долларов - мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, ответ России на попытку ЕС прикарманить доходы от ее "замороженных" активов не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Совет ЕС утвердил выделение кредита Украине на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских активов."Решительный ответ российской стороны на очередную попытку Евросоюза прикарманить доходы от "замороженных" активов Российской Федерации не заставит себя ждать", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Данное решение – очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, которую ЕС совместно с США и остальными "подельниками" разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима", - добавила она.
https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html
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брюссель, россия, евросоюз, киев, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Брюссель, Россия, Евросоюз, Киев, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД заявил о мошеннической схеме Брюсселя по присвоению чужой собственности

МИД: выдача ЕС кредита Киеву за счет активов РФ — мошенническая схема Брюсселя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Решение Евросоюза выделить Киеву дополнительный кредит на сумму 35 миллиардов долларов - мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, ответ России на попытку ЕС прикарманить доходы от ее "замороженных" активов не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Совет ЕС утвердил выделение кредита Украине на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских активов.
«
"Решительный ответ российской стороны на очередную попытку Евросоюза прикарманить доходы от "замороженных" активов Российской Федерации не заставит себя ждать", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Данное решение – очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, которую ЕС совместно с США и остальными "подельниками" разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима", - добавила она.
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Украине дадут кредит, чтобы Зеленский "не вякал" про ЯО, заявила Захарова
Вчера, 11:56
 
БрюссельРоссияЕвросоюзКиевУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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