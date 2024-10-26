https://ria.ru/20241026/mid-1980280508.html

МИД заявил о мошеннической схеме Брюсселя по присвоению чужой собственности

МИД заявил о мошеннической схеме Брюсселя по присвоению чужой собственности - РИА Новости, 26.10.2024

МИД заявил о мошеннической схеме Брюсселя по присвоению чужой собственности

Решение Евросоюза выделить Киеву дополнительный кредит на сумму 35 миллиардов долларов - мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, ответ... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T18:33

2024-10-26T18:33

2024-10-26T18:57

брюссель

россия

евросоюз

киев

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Решение Евросоюза выделить Киеву дополнительный кредит на сумму 35 миллиардов долларов - мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, ответ России на попытку ЕС прикарманить доходы от ее "замороженных" активов не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Совет ЕС утвердил выделение кредита Украине на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских активов."Решительный ответ российской стороны на очередную попытку Евросоюза прикарманить доходы от "замороженных" активов Российской Федерации не заставит себя ждать", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Данное решение – очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, которую ЕС совместно с США и остальными "подельниками" разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима", - добавила она.

https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html

брюссель

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брюссель, россия, евросоюз, киев, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова