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МИД России выразил обеспокоенность эскалацией между Израилем и Ираном - РИА Новости, 26.10.2024
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14:20 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/mid-1980253459.html
МИД России выразил обеспокоенность эскалацией между Израилем и Ираном
МИД России выразил обеспокоенность эскалацией между Израилем и Ираном - РИА Новости, 26.10.2024
МИД России выразил обеспокоенность эскалацией между Израилем и Ираном
Российская сторона глубоко обеспокоена непрекращающейся взрывоопасной эскалацией между Израилем и Ираном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:20
2024-10-26T14:20
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МОСКВА, 26 окт-РИА Новости. Российская сторона глубоко обеспокоена непрекращающейся взрывоопасной эскалацией между Израилем и Ираном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Глубоко обеспокоены непрекращающейся взрывоопасной эскалацией между Израилем и Исламской Республикой, которая создает реальные угрозы стабильности и безопасности в регионе", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ. "Очевидно, что ее первопричины кроются в неурегулированности палестино-израильского конфликта на основе известных решений Совета безопасности и генеральной ассамблеи ООН, что провоцирует всё нарастающую напряженность", - заявила она. "Считаем крайне востребованной скорейшую нормализацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, что отвечало бы интересам всех здравомыслящих игроков как внутри региона, так и за его пределами" ,- добавила Захарова.
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в мире, израиль, россия, иран, мария захарова, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Иран, Мария Захарова, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МИД России выразил обеспокоенность эскалацией между Израилем и Ираном

Захарова: в России обеспокоены взрывоопасной эскалацией между Израилем и Ираном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 окт-РИА Новости. Российская сторона глубоко обеспокоена непрекращающейся взрывоопасной эскалацией между Израилем и Ираном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Глубоко обеспокоены непрекращающейся взрывоопасной эскалацией между Израилем и Исламской Республикой, которая создает реальные угрозы стабильности и безопасности в регионе", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.
"Очевидно, что ее первопричины кроются в неурегулированности палестино-израильского конфликта на основе известных решений Совета безопасности и генеральной ассамблеи ООН, что провоцирует всё нарастающую напряженность", - заявила она.
"Считаем крайне востребованной скорейшую нормализацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, что отвечало бы интересам всех здравомыслящих игроков как внутри региона, так и за его пределами" ,- добавила Захарова.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по Ирану
Вчера, 14:11
 
В миреИзраильРоссияИранМария ЗахароваООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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