https://ria.ru/20241026/mid-1980253459.html

МИД России выразил обеспокоенность эскалацией между Израилем и Ираном

МИД России выразил обеспокоенность эскалацией между Израилем и Ираном - РИА Новости, 26.10.2024

МИД России выразил обеспокоенность эскалацией между Израилем и Ираном

Российская сторона глубоко обеспокоена непрекращающейся взрывоопасной эскалацией между Израилем и Ираном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T14:20

2024-10-26T14:20

2024-10-26T14:20

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израиль

россия

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мария захарова

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 окт-РИА Новости. Российская сторона глубоко обеспокоена непрекращающейся взрывоопасной эскалацией между Израилем и Ираном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Глубоко обеспокоены непрекращающейся взрывоопасной эскалацией между Израилем и Исламской Республикой, которая создает реальные угрозы стабильности и безопасности в регионе", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ. "Очевидно, что ее первопричины кроются в неурегулированности палестино-израильского конфликта на основе известных решений Совета безопасности и генеральной ассамблеи ООН, что провоцирует всё нарастающую напряженность", - заявила она. "Считаем крайне востребованной скорейшую нормализацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, что отвечало бы интересам всех здравомыслящих игроков как внутри региона, так и за его пределами" ,- добавила Захарова.

https://ria.ru/20241026/iran-1980252907.html

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в мире, израиль, россия, иран, мария захарова, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024