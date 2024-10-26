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Упавший в Кировской области Ми-2 был вертолетом санавиации - РИА Новости, 26.10.2024
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19:21 26.10.2024 (обновлено: 22:38 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/mi-2-1980284606.html
Упавший в Кировской области Ми-2 был вертолетом санавиации
Упавший в Кировской области Ми-2 был вертолетом санавиации - РИА Новости, 26.10.2024
Упавший в Кировской области Ми-2 был вертолетом санавиации
Упавший в Кировской области Ми-2 – вертолет санавиации, на борту были пилот, врач и 2 фельдшера, пациентов не было, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T19:21
2024-10-26T22:38
происшествия
кировская область
ми-2
россия
александр соколов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Упавший в Кировской области Ми-2 – вертолет санавиации, на борту были пилот, врач и 2 фельдшера, пациентов не было, заявил глава региона Александр Соколов.Ранее МЧС России сообщило о том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки. По предварительным данным, на борту находились 4 человека. Три человека погибли."Борт Ми-2 с командой медиков работал в Даровском. Чуть раньше 18.00 вертолет вылетел обратно и через несколько минут упал. Пациентов на борту не было. По предварительным данным, в кабине находились пилот, врач и два фельдшера", - написал Соколов в своем Telegram-канале.Он отметил, что на месте падения вертолета санавиации работают все оперативные службы. В Даровской экстренно выехали первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и начальник ГУ МЧС по Кировской области Алексей Аникин.
https://ria.ru/20240917/vertolet-1973108079.html
кировская область
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происшествия, кировская область, ми-2, россия, александр соколов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кировская область, Ми-2, Россия, Александр Соколов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Упавший в Кировской области Ми-2 был вертолетом санавиации

Кировский губернатор: на борту упавшего Ми-2 были пилот, врач и два фельдшера

© Фото : МЧС РоссииМесто падения вертолета Ми-2 в Кировской области
Место падения вертолета Ми-2 в Кировской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : МЧС России
Место падения вертолета Ми-2 в Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Упавший в Кировской области Ми-2 – вертолет санавиации, на борту были пилот, врач и 2 фельдшера, пациентов не было, заявил глава региона Александр Соколов.
Ранее МЧС России сообщило о том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки. По предварительным данным, на борту находились 4 человека. Три человека погибли.
"Борт Ми-2 с командой медиков работал в Даровском. Чуть раньше 18.00 вертолет вылетел обратно и через несколько минут упал. Пациентов на борту не было. По предварительным данным, в кабине находились пилот, врач и два фельдшера", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте падения вертолета санавиации работают все оперативные службы. В Даровской экстренно выехали первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и начальник ГУ МЧС по Кировской области Алексей Аникин.
Поиск вертолета Robinson R66, на борту которого находились три человека в Зейском районе Приамурья. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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ПроисшествияКировская областьМи-2РоссияАлександр СоколовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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