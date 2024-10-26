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В Амурской области неизвестный выстрелил в маршрутку - РИА Новости, 26.10.2024
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16:42 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/marshrutka-1980269030.html
В Амурской области неизвестный выстрелил в маршрутку
В Амурской области неизвестный выстрелил в маршрутку - РИА Новости, 26.10.2024
В Амурской области неизвестный выстрелил в маршрутку
Неизвестный выстрелил из травматического оружия в маршрутный автобус в городе Свободный Амурской области, ранен один пассажир, сообщает УМВД региона. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:42
2024-10-26T16:42
происшествия
авто
свободный
амурская область
октябрьский
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт - РИА Новости. Неизвестный выстрелил из травматического оружия в маршрутный автобус в городе Свободный Амурской области, ранен один пассажир, сообщает УМВД региона. "Сегодня около 19.50 (13.50 мск) в городе Свободный на улице Октябрьской неустановленное лицо произвело выстрел из травматического оружия в сторону маршрутного автобуса номер 30. В результате ранение плеча получила пассажирка маршрутного транспортного средства", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу. Полиция устанавливает и ведет розыск стрелявшего. Свободненская городская прокуратур проводит проверку по факту происшествия.
https://ria.ru/20241014/vystrel-1977969309.html
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происшествия, авто, свободный, амурская область, октябрьский, россия
Происшествия, Авто, Свободный, Амурская область, Октябрьский, Россия
В Амурской области неизвестный выстрелил в маршрутку

В Амурской области неизвестный выстрелил из травматики в маршрутный автобус

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт - РИА Новости. Неизвестный выстрелил из травматического оружия в маршрутный автобус в городе Свободный Амурской области, ранен один пассажир, сообщает УМВД региона.
"Сегодня около 19.50 (13.50 мск) в городе Свободный на улице Октябрьской неустановленное лицо произвело выстрел из травматического оружия в сторону маршрутного автобуса номер 30. В результате ранение плеча получила пассажирка маршрутного транспортного средства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу.
Полиция устанавливает и ведет розыск стрелявшего.
Свободненская городская прокуратур проводит проверку по факту происшествия.
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ПроисшествияАвтоСвободныйАмурская областьОктябрьскийРоссия
 
 
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