https://ria.ru/20241026/marketpleys-1980196397.html

Экономист рассказал, что будет с ценами на маркетплейсах при новом налоге

Экономист рассказал, что будет с ценами на маркетплейсах при новом налоге - РИА Новости, 26.10.2024

Экономист рассказал, что будет с ценами на маркетплейсах при новом налоге

Власти намерены обложить НДС товары из-за рубежа, которые реализуют на маркетплейсах. Что будет с ценами, если мера заработает, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T02:10

2024-10-26T02:10

2024-10-26T03:50

экономика

рэу имени г. в. плеханова

маркетплейс

налоги

ндс

цены

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти намерены обложить НДС товары из-за рубежа, которые реализуют на маркетплейсах. Что будет с ценами, если мера заработает, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин.Он напомнил, что сегодня НДС на импортные товары, которые граждане заказывают в интернет-магазинах, нет. Но обсуждается возможность ввести этот налог с любой суммы покупки, перечислять его обяжут маркетплейсы.В этой ситуации налог, вероятно, включат в конечную цену товара. "Ценообразование — вещь тонкая, и предприниматели не могут брать на себя дополнительные расходы, покрывающие возникшие налоговые и пошлинные выплаты", -— объяснил эксперт.Однако мера еще обсуждается – возможно, порог беспошлинного ввоза будет сохранен. Кроме того, послабления относительно норм защиты интеллектуальной собственности должны помочь продавцам сэкономить. Таким образом, темпы подорожания могут быть скорректированы, заключил Перепелкин.

https://ria.ru/20240520/marketpleys-1947157861.html

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экономика, рэу имени г. в. плеханова, маркетплейс, налоги, ндс, цены