Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказал, что будет с ценами на маркетплейсах при новом налоге - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 26.10.2024 (обновлено: 03:50 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/marketpleys-1980196397.html
Экономист рассказал, что будет с ценами на маркетплейсах при новом налоге
Экономист рассказал, что будет с ценами на маркетплейсах при новом налоге - РИА Новости, 26.10.2024
Экономист рассказал, что будет с ценами на маркетплейсах при новом налоге
Власти намерены обложить НДС товары из-за рубежа, которые реализуют на маркетплейсах. Что будет с ценами, если мера заработает, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T02:10
2024-10-26T03:50
экономика
рэу имени г. в. плеханова
маркетплейс
налоги
ндс
цены
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925508510_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2133ca953e3310aabfa1656802ada848.jpg
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти намерены обложить НДС товары из-за рубежа, которые реализуют на маркетплейсах. Что будет с ценами, если мера заработает, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин.Он напомнил, что сегодня НДС на импортные товары, которые граждане заказывают в интернет-магазинах, нет. Но обсуждается возможность ввести этот налог с любой суммы покупки, перечислять его обяжут маркетплейсы.В этой ситуации налог, вероятно, включат в конечную цену товара. "Ценообразование — вещь тонкая, и предприниматели не могут брать на себя дополнительные расходы, покрывающие возникшие налоговые и пошлинные выплаты", -— объяснил эксперт.Однако мера еще обсуждается – возможно, порог беспошлинного ввоза будет сохранен. Кроме того, послабления относительно норм защиты интеллектуальной собственности должны помочь продавцам сэкономить. Таким образом, темпы подорожания могут быть скорректированы, заключил Перепелкин.
https://ria.ru/20240520/marketpleys-1947157861.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925508510_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_532ec665aa1e8255594e8e3a0733961f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рэу имени г. в. плеханова, маркетплейс, налоги, ндс, цены
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, маркетплейс, Налоги, НДС, Цены
Экономист рассказал, что будет с ценами на маркетплейсах при новом налоге

Экономист Перепелкин: зарубежные товары на маркетплейсах хотят обложить НДС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛогистический центр
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логистический центр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти намерены обложить НДС товары из-за рубежа, которые реализуют на маркетплейсах. Что будет с ценами, если мера заработает, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин.
Он напомнил, что сегодня НДС на импортные товары, которые граждане заказывают в интернет-магазинах, нет. Но обсуждается возможность ввести этот налог с любой суммы покупки, перечислять его обяжут маркетплейсы.
В этой ситуации налог, вероятно, включат в конечную цену товара.
"Ценообразование — вещь тонкая, и предприниматели не могут брать на себя дополнительные расходы, покрывающие возникшие налоговые и пошлинные выплаты", -— объяснил эксперт.
Однако мера еще обсуждается – возможно, порог беспошлинного ввоза будет сохранен. Кроме того, послабления относительно норм защиты интеллектуальной собственности должны помочь продавцам сэкономить. Таким образом, темпы подорожания могут быть скорректированы, заключил Перепелкин.
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Совфеде предложили лишить маркетплейсы льготы по НДС
20 мая, 12:00
 
ЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановамаркетплейсНалогиНДСЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала