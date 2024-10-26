https://ria.ru/20241026/marketpleys-1980196397.html
Экономист рассказал, что будет с ценами на маркетплейсах при новом налоге
Экономист рассказал, что будет с ценами на маркетплейсах при новом налоге - РИА Новости, 26.10.2024
Экономист рассказал, что будет с ценами на маркетплейсах при новом налоге
Власти намерены обложить НДС товары из-за рубежа, которые реализуют на маркетплейсах. Что будет с ценами, если мера заработает, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T02:10
2024-10-26T02:10
2024-10-26T03:50
экономика
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти намерены обложить НДС товары из-за рубежа, которые реализуют на маркетплейсах. Что будет с ценами, если мера заработает, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин.Он напомнил, что сегодня НДС на импортные товары, которые граждане заказывают в интернет-магазинах, нет. Но обсуждается возможность ввести этот налог с любой суммы покупки, перечислять его обяжут маркетплейсы.В этой ситуации налог, вероятно, включат в конечную цену товара. "Ценообразование — вещь тонкая, и предприниматели не могут брать на себя дополнительные расходы, покрывающие возникшие налоговые и пошлинные выплаты", -— объяснил эксперт.Однако мера еще обсуждается – возможно, порог беспошлинного ввоза будет сохранен. Кроме того, послабления относительно норм защиты интеллектуальной собственности должны помочь продавцам сэкономить. Таким образом, темпы подорожания могут быть скорректированы, заключил Перепелкин.
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, маркетплейс, налоги, ндс, цены
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, маркетплейс, Налоги, НДС, Цены
Экономист рассказал, что будет с ценами на маркетплейсах при новом налоге
Экономист Перепелкин: зарубежные товары на маркетплейсах хотят обложить НДС
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости
. Власти намерены обложить НДС товары из-за рубежа, которые реализуют на маркетплейсах. Что будет с ценами, если мера заработает, рассказал в интервью
агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин.
Он напомнил, что сегодня НДС на импортные товары, которые граждане заказывают в интернет-магазинах, нет. Но обсуждается возможность ввести этот налог с любой суммы покупки, перечислять его обяжут маркетплейсы.
В этой ситуации налог, вероятно, включат в конечную цену товара.
"Ценообразование — вещь тонкая, и предприниматели не могут брать на себя дополнительные расходы, покрывающие возникшие налоговые и пошлинные выплаты", -— объяснил эксперт.
Однако мера еще обсуждается – возможно, порог беспошлинного ввоза будет сохранен. Кроме того, послабления относительно норм защиты интеллектуальной собственности должны помочь продавцам сэкономить. Таким образом, темпы подорожания могут быть скорректированы, заключил Перепелкин.