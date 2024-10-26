https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980240075.html
Лукашенко опроверг заявления о гражданах КНДР на Украине
Лукашенко опроверг заявления о гражданах КНДР на Украине - РИА Новости, 26.10.2024
Лукашенко опроверг заявления о гражданах КНДР на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявления о якобы участии военных КНДР в конфликте на Украине - вброс, чтобы добиться разрешения для Киева... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:18
2024-10-26T12:18
2024-10-26T12:46
в мире
украина
кндр (северная корея)
александр лукашенко
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявления о якобы участии военных КНДР в конфликте на Украине - вброс, чтобы добиться разрешения для Киева наносить удары дальнобойным оружием по территории России."Это может быть эскалацией конфликта - коль России другие страны помогают, значит, введем натовские контингенты, чтобы все-таки добить Россию, как они планировали. Думаю, что это, как вы сказали, вброс для того, чтобы получить повод для каких-то действий. Возможно, для ввода своих подразделений или разрешения дальнобойным орудием бить по территории России, у них же в портфеле много "хотелок" - со стороны Украины", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, сказанные в интервью телеканалу НТВ.Президент Белоруссии отметил, что не верит в присутствие военных КНДР на Украине, тем более никто так и не предоставил никаких доказательств.Лукашенко добавил, что у России нет необходимости привлекать к конфликту третью сторону.
https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239954.html
https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239109.html
украина
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кндр (северная корея), александр лукашенко
В мире, Украина, КНДР (Северная Корея), Александр Лукашенко
Лукашенко опроверг заявления о гражданах КНДР на Украине
Лукашенко: вброс о военных из КНРД на Украине нужен Киеву для эскалации