https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980240075.html

Лукашенко опроверг заявления о гражданах КНДР на Украине

Лукашенко опроверг заявления о гражданах КНДР на Украине - РИА Новости, 26.10.2024

Лукашенко опроверг заявления о гражданах КНДР на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявления о якобы участии военных КНДР в конфликте на Украине - вброс, чтобы добиться разрешения для Киева... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:18

2024-10-26T12:18

2024-10-26T12:46

в мире

украина

кндр (северная корея)

александр лукашенко

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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявления о якобы участии военных КНДР в конфликте на Украине - вброс, чтобы добиться разрешения для Киева наносить удары дальнобойным оружием по территории России."Это может быть эскалацией конфликта - коль России другие страны помогают, значит, введем натовские контингенты, чтобы все-таки добить Россию, как они планировали. Думаю, что это, как вы сказали, вброс для того, чтобы получить повод для каких-то действий. Возможно, для ввода своих подразделений или разрешения дальнобойным орудием бить по территории России, у них же в портфеле много "хотелок" - со стороны Украины", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, сказанные в интервью телеканалу НТВ.Президент Белоруссии отметил, что не верит в присутствие военных КНДР на Украине, тем более никто так и не предоставил никаких доказательств.Лукашенко добавил, что у России нет необходимости привлекать к конфликту третью сторону.

https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239954.html

https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239109.html

украина

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, кндр (северная корея), александр лукашенко