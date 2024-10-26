https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239954.html

Лукашенко поддерживает подключение Китая к урегулированию на Украине

Лукашенко поддерживает подключение Китая к урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.10.2024

Лукашенко поддерживает подключение Китая к урегулированию на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает подключение КНР и Бразилии к попыткам мирно урегулировать конфликт на Украине. Слова главы... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:15

2024-10-26T12:15

2024-10-26T12:25

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украина

бразилия

александр лукашенко

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает подключение КНР и Бразилии к попыткам мирно урегулировать конфликт на Украине. Слова главы государства приводит агентство Белта."Я поддерживаю само включение в этот процесс китайцев и бразильцев", - сказал белорусский лидер в интервью НТВ, которое дал на полях саммита БРИКС в Казани.Лукашенко отметил, что Китай и Бразилия не соперники России, но хотят мирного урегулирования конфликта. Сейчас обе страны продвигают совместно разработанный мирный план по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, сказал он.Конкретные же вопросы, такие как территориальное разграничение, условия прекращения военных действий и отвод войск от линии соприкосновения, должны решаться между сторонами конфликта исключительно за столом переговоров, убежден Лукашенко."Самое главное сейчас - усадить всех за стол переговоров", - подчеркнул глава государства. Эту же цель преследуют Китай и Бразилия, добавил он.

https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980240075.html

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китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, украина, бразилия, александр лукашенко