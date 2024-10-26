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Лукашенко поддерживает подключение Китая к урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.10.2024
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12:15 26.10.2024 (обновлено: 12:25 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239954.html
Лукашенко поддерживает подключение Китая к урегулированию на Украине
Лукашенко поддерживает подключение Китая к урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.10.2024
Лукашенко поддерживает подключение Китая к урегулированию на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает подключение КНР и Бразилии к попыткам мирно урегулировать конфликт на Украине. Слова главы... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:15
2024-10-26T12:25
в мире
китай
украина
бразилия
александр лукашенко
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает подключение КНР и Бразилии к попыткам мирно урегулировать конфликт на Украине. Слова главы государства приводит агентство Белта."Я поддерживаю само включение в этот процесс китайцев и бразильцев", - сказал белорусский лидер в интервью НТВ, которое дал на полях саммита БРИКС в Казани.Лукашенко отметил, что Китай и Бразилия не соперники России, но хотят мирного урегулирования конфликта. Сейчас обе страны продвигают совместно разработанный мирный план по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, сказал он.Конкретные же вопросы, такие как территориальное разграничение, условия прекращения военных действий и отвод войск от линии соприкосновения, должны решаться между сторонами конфликта исключительно за столом переговоров, убежден Лукашенко."Самое главное сейчас - усадить всех за стол переговоров", - подчеркнул глава государства. Эту же цель преследуют Китай и Бразилия, добавил он.
https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980240075.html
https://ria.ru/20241025/peskov-1980062729.html
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в мире, китай, украина, бразилия, александр лукашенко
В мире, Китай, Украина, Бразилия, Александр Лукашенко
Лукашенко поддерживает подключение Китая к урегулированию на Украине

Лукашенко поддерживает подключение КНР и Бразилии к урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает подключение КНР и Бразилии к попыткам мирно урегулировать конфликт на Украине. Слова главы государства приводит агентство Белта.
"Я поддерживаю само включение в этот процесс китайцев и бразильцев", - сказал белорусский лидер в интервью НТВ, которое дал на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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Лукашенко отметил, что Китай и Бразилия не соперники России, но хотят мирного урегулирования конфликта. Сейчас обе страны продвигают совместно разработанный мирный план по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, сказал он.
Конкретные же вопросы, такие как территориальное разграничение, условия прекращения военных действий и отвод войск от линии соприкосновения, должны решаться между сторонами конфликта исключительно за столом переговоров, убежден Лукашенко.
"Самое главное сейчас - усадить всех за стол переговоров", - подчеркнул глава государства. Эту же цель преследуют Китай и Бразилия, добавил он.
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В миреКитайУкраинаБразилияАлександр Лукашенко
 
 
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