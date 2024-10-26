Лукашенко прокомментировал "план победы" Зеленского
Лукашенко: план Зеленского не коррелируется с тем, что происходит на фронте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "мирный план" Владимира Зеленского не коррелируется с тем, что происходит на фронте. Интервью главы государства телеканалу НТВ цитирует госагентство Белта.
"И вот мирный план Владимира Александровича Зеленского и то, что происходит на фронте и в Курской области, не коррелируются. "План победы" его называют. Странное название: тут уже не до победы, дай бог остановиться", - сказал Лукашенко .
На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый " план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским " план победы", заявила, что это не план , а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.