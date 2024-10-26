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Лукашенко прокомментировал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 26.10.2024
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12:14 26.10.2024 (обновлено: 12:57 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239793.html
Лукашенко прокомментировал "план победы" Зеленского
Лукашенко прокомментировал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 26.10.2024
Лукашенко прокомментировал "план победы" Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "мирный план" Владимира Зеленского не коррелируется с тем, что происходит на фронте. Интервью главы... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:14
2024-10-26T12:57
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
владимир зеленский
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "мирный план" Владимира Зеленского не коррелируется с тем, что происходит на фронте. Интервью главы государства телеканалу НТВ цитирует госагентство Белта."И вот мирный план Владимира Александровича Зеленского и то, что происходит на фронте и в Курской области, не коррелируются. "План победы" его называют. Странное название: тут уже не до победы, дай бог остановиться", - сказал Лукашенко .На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый " план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским " план победы", заявила, что это не план , а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
Лукашенко прокомментировал "план победы" Зеленского

Лукашенко: план Зеленского не коррелируется с тем, что происходит на фронте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "мирный план" Владимира Зеленского не коррелируется с тем, что происходит на фронте. Интервью главы государства телеканалу НТВ цитирует госагентство Белта.
"И вот мирный план Владимира Александровича Зеленского и то, что происходит на фронте и в Курской области, не коррелируются. "План победы" его называют. Странное название: тут уже не до победы, дай бог остановиться", - сказал Лукашенко .
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На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый " план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским " план победы", заявила, что это не план , а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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