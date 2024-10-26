https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239109.html

Лукашенко уверен, что выборы в Белоруссии пройдут хорошо

Лукашенко уверен, что выборы в Белоруссии пройдут хорошо - РИА Новости, 26.10.2024

Лукашенко уверен, что выборы в Белоруссии пройдут хорошо

Выборы президента Белоруссии пройдут хорошо, сомнений в этом нет, заявил президент Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста о возможных провокациях... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:08

2024-10-26T12:08

2024-10-26T12:20

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии пройдут хорошо, сомнений в этом нет, заявил президент Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста о возможных провокациях Запада на выборах.Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Ранее Лукашенко заявил, что будет баллотироваться, если его сторонники скажут, что это необходимо."Хорошо пройдут (выборы - ред.). Я в этом нисколько не сомневаюсь, что мы справимся в этой сложной ситуации разобраться с этими политическими вопросами", — сказал Лукашенко журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможных провокациях Запада.Видеокомментарий опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241025/peskov-1980062729.html

https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980240075.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, александр лукашенко, в мире