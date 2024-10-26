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Лукашенко уверен, что выборы в Белоруссии пройдут хорошо - РИА Новости, 26.10.2024
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12:08 26.10.2024 (обновлено: 12:20 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239109.html
Лукашенко уверен, что выборы в Белоруссии пройдут хорошо
Лукашенко уверен, что выборы в Белоруссии пройдут хорошо - РИА Новости, 26.10.2024
Лукашенко уверен, что выборы в Белоруссии пройдут хорошо
Выборы президента Белоруссии пройдут хорошо, сомнений в этом нет, заявил президент Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста о возможных провокациях... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:08
2024-10-26T12:20
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии пройдут хорошо, сомнений в этом нет, заявил президент Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста о возможных провокациях Запада на выборах.Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Ранее Лукашенко заявил, что будет баллотироваться, если его сторонники скажут, что это необходимо."Хорошо пройдут (выборы - ред.). Я в этом нисколько не сомневаюсь, что мы справимся в этой сложной ситуации разобраться с этими политическими вопросами", — сказал Лукашенко журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможных провокациях Запада.Видеокомментарий опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241025/peskov-1980062729.html
https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980240075.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко уверен, что выборы в Белоруссии пройдут хорошо

Лукашенко уверен, что выборы пройдут хорошо, несмотря на возможные провокации

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии пройдут хорошо, сомнений в этом нет, заявил президент Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста о возможных провокациях Запада на выборах.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Ранее Лукашенко заявил, что будет баллотироваться, если его сторонники скажут, что это необходимо.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии суверенным делом республики
25 октября, 13:47
"Хорошо пройдут (выборы - ред.). Я в этом нисколько не сомневаюсь, что мы справимся в этой сложной ситуации разобраться с этими политическими вопросами", — сказал Лукашенко журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможных провокациях Запада.
Видеокомментарий опубликован в Telegram-канале журналиста.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Лукашенко опроверг заявления о гражданах КНДР на Украине
Вчера, 12:18
 
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