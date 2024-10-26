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Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК - РИА Новости, 26.10.2024
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11:09 26.10.2024 (обновлено: 11:19 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980234744.html
Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК
Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК - РИА Новости, 26.10.2024
Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК
Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих в январе президентских... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:09
2024-10-26T11:19
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих в январе президентских выборах поступили в Центризбирком, сообщил в субботу ЦИК республики в Telegram-канале."В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению.Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978881266.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК

ЦИК Белоруссии получил документы о регистрации группы по выдвижению Лукашенко

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих в январе президентских выборах поступили в Центризбирком, сообщил в субботу ЦИК республики в Telegram-канале.
"В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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19 октября, 12:48
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению.
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.
Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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25 октября, 01:53
 
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