Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК
ЦИК Белоруссии получил документы о регистрации группы по выдвижению Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих в январе президентских выборах поступили в Центризбирком, сообщил в субботу ЦИК республики в Telegram-канале.
"В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению.
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.
Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
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