https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980234744.html

Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК

Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК - РИА Новости, 26.10.2024

Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК

Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих в январе президентских... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T11:09

2024-10-26T11:09

2024-10-26T11:19

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих в январе президентских выборах поступили в Центризбирком, сообщил в субботу ЦИК республики в Telegram-канале."В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению.Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.

https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978881266.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, александр лукашенко, в мире